Boendestödjare till Öppenvårdsteamet
Södertälje kommun / Behandlingsassistentjobb / Södertälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Södertälje
2025-11-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad för människor som kämpar med skadligt bruk och beroende?
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära individen och skapa förutsättningar för ett tryggare och mer självständigt liv. Som boendestödjare är du en viktig del i att bygga tillit, ge stöd i vardagen och bidra till förändring - steg för steg. Vi söker dig som har engagemang, tålamod och ett genuint intresse för att möta människor där de befinner sig.
Nu när en kollega gå vidare till en annan tjänst i teamet så behöver vi utöka vårt team med en ny grym kollega. Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
En stor del av arbetet handlar om att samordna och vägleda klienten, lotsa till rätt instanser, motivera till livsstilsförändring och vara med som ett stöd i olika sammanhang. En viktig faktor är att arbeta skademinimerande, vilket i sammanhanget innebär att du stödjer klienten i att hitta strategier att hantera och lindra negativa konsekvenser av skadligt bruk och i stället fokusera på återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter. Du har förmåga att ge omfattande stöd utan att ge avkall på personens rätt till självbestämmande eller ta över ansvaret för personens liv. Du tror på att förändring är möjlig, och kan förmedla lugn och en positiv känsla till personer även under svåra omständigheter. I arbetet med att stödja klienten att hitta strategier och möjligheter och vid upprättandet av genomförandeplaner är MI och lågaffektivt bemötande rådande förhållningssätt.
Boendestödet anpassas efter den enskildes behov, förutsättningar och möjligheter att utveckla ett fungerande vardagsliv med god livskvalitet. Eftersom behoven och önskemålen om stöd ser väldigt olika ut så är boendestöd en insats som har ett mångsidigt innehåll och är individuellt utformat för den enskilde. Boendestöd är en mobil insats där stödet utförs i klientens hem och/eller ute i samhället men ska bygga på evidensbaserade metoder och/eller beprövad erfarenhet.
Vem är du?
Krav:
• Minimum tvåårig heltidsutbildning som socialpedagog, behandlingsassistent eller annan utbildning som vi finner likvärdig.
• B-körkort
• Kunskap om och flerårig praktisk arbetslivserfarenhet av arbete som boendestödjare eller behandlingsassistent inom området skadligt bruk och/eller beroende.
• Erfarenhet av samverkan och samordning mellan olika aktörer.
• Kunskap om socialtjänsten och om lagar och regler som styr kommunens och regionens insatser för målgruppen.
• God kännedom om samhället och välfärdssystemet.
• Kunskap om social dokumentation samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med samsjuklighet av psykiatri/skadligt bruk/beroende.
• Utbildning i evidensbaserade metoder så som MI, Återfallsprevention, CRA, ASI och LAB etc.
För att lyckas med vårt uppdrag så behöver du vara flexibel, kreativ och uthållig, ha mycket god samarbets- och initiativförmåga samt självständigt kunna planera, genomföra och följa upp insatser strukturerat. Du behöver vara empatisk, motiverande, kunna skapa allians med verksamhetens klienter och gilla att ha kul på jobbet. Som boendestödjare krävs att du har personlig mognad, att du är självgående och är bekväm med att arbeta ensam, samtidigt som du har ett nära samarbete med dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
• Gemensam utvecklingstid tillsammans med dina kollegor varje vecka
• Friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år
• En rökfri arbetsplats
• Möjlighet till utbildningar för individuell utveckling
• En arbetsplats där du har möjlighet att göra skillnad!
Välkommen till oss!
Verksamheten Öppenvårdsteamet är en kommunal verksamhet inom Socialkontoret, Södertälje kommun. Verksamheten är belägen centralt i Södertälje med goda kommunikationer. Arbetstiden är vardagar 8-17 med årsarbetstid. Årsarbetstid är en modell för flexibel arbetstid inom vissa ramar.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Lina Lennmark lina.lennmark@sodertalje.se 08-5230 1205 Jobbnummer
9600242