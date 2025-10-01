Boendestödjare
Krokoms Kommun / Vårdarjobb / Krokom Visa alla vårdarjobb i Krokom
2025-10-01
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för engagemang
Ingress
Vill du arbeta nära och göra skillnad för människor, som av olika anledningar är i behov av extra stöd i vardagen? Är du en motiverande och trygg person med ett pedagogiskt förhållningssätt som har förmågan att skapa bärande respektfulla relationer? Då har vi ett spännande arbete som passar dig!
Välkommen till oss!
Boendestöd är en av insatserna inom Socialtjänstlagen och att få boendestöd innebär att få hjälp med att skapa ordning och struktur i sin vardag. Målet är att personerna som beviljats insatsen får stöd och hjälp att utveckla och tillvarata de egna resurserna på bästa sätt och på så sätt kunna förbättra sin livskvalitet. Insatsen utformas individuellt utifrån den enskildes behov.
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningens verksamhet Stöd och service. Boendestödjarna utgår från centrala Krokom men har hela kommunen som arbetsområde.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som Boendestödjare
Boendestöd ges som regel dagtid vardagar och är främst en praktisk stödinsats som syftar till att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv både inom och utanför det egna hemmet.
Arbetet som boendestödjare innebär att motivera och stödja personer med funktionsnedsättningar. Du hjälper personer som till exempel kan ha svårigheter med att få vardagslivet att fungera och kan behöva stöttning för att bryta ensamhet och isolering.
Som boendestödjare har du hela kommunen som arbetsfält. Du kommer att tillhöra ett mindre arbetslag som arbetar med målgruppen psykiska- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i vuxen ålder. Vi erbjuder ett självständigt arbete, samtidigt som du kommer att samarbeta med ett flertal andra professioner. Vi strävar efter att ha en tvärprofessionell arbetsgrupp där vi har en gemensam bas, men också kunskaper som kompletterar varandra. Detta för att kunna möta de mångfacetterade utmaningar som finns i arbetet som boendestödjare. Arbetsuppgifterna är komplexa och varierande och det finns stora möjligheter att utveckla både verksamheten dig själv.
Har du ett genuint människointresse och drivs av att förstå var en individ befinner sig och på vilket sätt du bäst kan stödja individen till självständighet? Då kommer du inte bara att trivas med detta jobb, du kommer även märka att du gör skillnad. På riktigt!
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• relevant utbildning inom området så som t.ex. undersköterska med psykiatrikompetens, behandlingspedagog, socialpedagog, socionom, beteendevetare, arbetsterapeut eller annan utbildning som bedöms relevant av arbetsgivaren.
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med målgruppen och har erfarenhet av metoder för att skapa en strukturerad miljö.
• kunskap om hur samhällets skyddsnät är uppbyggt och gällande lagstiftning inom flera områden eftersom vi i arbetet samarbetar och möter många olika professioner
• datavana och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
• körkort för bil
Meriterande är:
• utbildning i, och erfarenhet av, samtalsmetodik såsom motiverande samtal.
Som person är du:
• flexibel, lösningsfokuserad och ansvarstagande samt har förmåga att skapa goda relationer med såväl klienter, kollegor och andra professioner
• trygg i dig själv och är bekväm med att arbeta med personer i behov av kontinuitet och struktur och kunna möta klienter i olika sociala sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2025-10-20.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare.
Hälsning från din blivande chef
Jag gillar våra värdeord välkomnande, modig, nära och pålitlig. De orden ger också en bra bild av jobbet som boendestödjare som gärna kan vara en varm, pålitlig och trygg person som samtidigt vill både utmana och utveckla.
Andra saker jag gillar är goda fredagsluncher och att vara chef för vårt Boendestöd. Vi är en arbetsgrupp som med engagemang, kunskap, skratt och hjärta gör skillnad för de vi är till för.
Välkommen!
// Daniel Jonsson, Enhetschef Stöd och service
Kontaktperson för tjänsten
Daniel Jonsson, Enhetschef
0640-168 05daniel.jonsson@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell, differentierad lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9536345