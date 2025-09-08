Boendestödjare
2025-09-08
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Utförare LSS och socialpsykiatri med drygt 400 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du med att ge hjälp och stöd i hemmet till vuxna med varierande svårigheter och behov inom områdena LSS och socialpsykiatri. Du arbetar med motivations- och förändringsarbete genom tät kontakt, samtal och praktiskt stöd, utifrån individens behov. Det kan t.ex. innebära att hjälpa personer skapa struktur i vardagen och utföra dagliga sysslor, vara stöd vid olika myndighetskontakter samt stötta individer i olika aktiviteter mot ett självständigt liv. Dessutom samarbetar och samverkar du med relevanta aktörer internt och externt och dokumenterar arbetet efter behov.
En stor del av arbetet utförs på egen hand. Kollegialt stöd finns dock alltid för att bolla problem, dagligen träffar du dina kollegor på enheten och behöver där vara flexibel i att vid behov både ge och ta emot hjälp.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Du har minst en tvåårig utbildning på yrkeshögskola inom social arbete t.ex. behandlingspedagog eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Du har B- körkort för manuellt växlad bil
* Meriterande om du har erfarenhet från arbete inom socialpsykiatri och/eller LSS.
Personliga kompetenser:
* Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
* Du står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Du ser möjligheter i ändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
