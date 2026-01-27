Boendehandledare inom funktionsstöd
Vännäs kommun / Vårdarjobb / Vännäs Visa alla vårdarjobb i Vännäs
2026-01-27
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Som medarbetare i Vännäs kommun spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna.
Med värdeorden nytänkande, välkomnande och livfullt som grund bygger vi välfärden tillsammans.
Välkommen att bli en av oss som arbetar med personer med funktionsnedsättning i Vännäs kommun. Vår verksamhet bedrivs inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder ett självständigt arbete där brukarens trygghet och upplevelse står i fokus.
Vi beskriver ofta vårt arbete med uttrycket "frihet under ansvar", att du själv kan påverka ditt arbetsinnehåll inom ramen för brukarnas önskemål och behov.
Din insats med stöd och hjälp på plats bidrar till att ge brukarna möjligheten att fortsätta leva ett självständigt liv.Publiceringsdatum2026-01-27Beskrivning
Vi söker en ny medarbetare till en våra gruppbostäder i centrala Vännäs. Här bor 6 brukare som pga sitt funktionshinder är i behov av stöd och hjälp i sin vardag.
Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med människor i behöv av stöd. Personlig lämplighet är viktigt i arbetet, vi vill att du som söker är ansvarsfull, pålitlig och lyhörd. Ditt bemötande ska präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål. Som person är du duktig på struktur, planering, kommunikation och har ett driv mot utveckling och kvalitet i verksamheten.
För oss som arbetsgivare är medarbetarna vår viktigaste resurs. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en trivsam arbetsmiljö med varierande arbetsinnehåll. Positiv stämning med trevliga arbetskamrater. Inom vår organisation tror vi på allas lika värde och egna ansvar. Vi tror på att vi tillsammans kan skapa trivsel både för medarbetarna och brukarna, ett led i detta är att i en rekryteringsprocess matcha arbetsplats och personal så långt det är möjligt när det gäller till exempel intressen och personlighet.
Tjänsten är på 90%. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och är fördelat över både vardag och helg.
Arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i våra verksamheter kan vara; stöd/hjälp med att ta av -på sig kläder, personlig hygien, måltider, hushållssysslor och fritidsaktiviteter.
Viktiga delar i jobbet är bemötande och kommunikation, vi jobbar med olika motiverande insatser med fokus på individens självbestämmanderätt och självständighet.
För att lyckas i denna roll behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till att dagens förutsättningar förändras. Du behöver vara trygg i dig själv och kunna förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situation. Vi ser också att du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har ett respektfullt bemötande och deltar i att sprida arbetsglädje.
Kvalifikationer
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska språket både i tal och skrift för att kunna utföra vårddokumentation, erhålla medicindelegering och för att kunna kommunicera med brukare. Du har god vana att arbeta i olika IT-system.
Vi söker dig som har studerat eller studerar på vård och omsorgsprogrammet, alternativt att du har en annan utbildning med inriktning omsorg eller socialt arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Kunskap om Lågaffektivt bemötande som arbetssätt är meriterande.
Erfarenhet av omsorgsarbete och socialt arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har B körkort.
Villkor
Du ska ha fyllt 18 år.
Utdrag ur belastningsregistret
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens
belastningsregister uppvisas.
Blanketten eller e-tjänsten "kontrollera egna uppgifter" hittar du på polisens hemsida eller via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Isabell Kroon 0935-14590,070-3201500 Jobbnummer
9705985