Boendeasssistent till Energivägens Stödboende
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB / Behandlingsassistentjobb / Kungälv Visa alla behandlingsassistentjobb i Kungälv
2026-06-30
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, Göteborg
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Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Verksamhetens syfte är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende i lägenhetsform där stödet avser att främja den enskildes förmåga att bo och bo kvar samt en väg till ett så självständigt liv som möjligt. Målet är att den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov av stöd utifrån biståndsbeslutet ska tillgodoses. Insatserna anpassas efter den enskildes egen förmåga, med utgångspunkten i att nå en ökad delaktighet i samhället. Energivägens stödboende arbetar utifrån individen i centrum och ett högt brukarinflytande. Vi har en stark tro på de boende och uppmuntrar alltid nya initiativ och förslag.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en verksamhet med hög kompetens, där dina framtida kollegor har relevant utbildning och besitter en varierad yrkeskompetens samt arbetserfarenhet inom socialt arbete. Vi jobbar enligt metoder som MI, LAB och CM/VSS för att stödja hyresgästen på bästa sätt. Varje vecka erbjuds schemalagt kollegialt metodstöd samt regelbunden extern handledning. Arbetsgruppen har högt i tak och vi vill bevara vår prestigelösa stämning där vi månar om varandra.
Boendet består av femton lägenheter med andrahandskontrakt och en jourlägenhet. Vi har ett gemensamhetshus med gemensamt kök och vardagsrum för våra hyresgäster, personalutrymme och två små sovrum för sovande jour. I det gemensamma uteområdet finns pergola med blommor och fikabord, grillplats och gräsmattor att använda. Boendet ligger centralt i Kungälv nära kommunikation med buss.
Läs mer om Energivägens stödboende via länken https://www.stadsmissionen.org/detta-gor-vi/boenden/energivagens-stodboende/
OM TJÄNSTEN
Som boendeassistent har du ett nära samarbete med socialtjänst, primärsjukvård och psykiatrisk öppenvård/slutenvård. Du är tillsammans med en kollega kontaktperson för hyresgäster och därför ett viktigt stöd under boendetiden. Ditt arbete syftar till att stärka och stötta den enskilde hyresgästen till att kunna ta eget ansvar för sin livsprocess genom strukturerade stöd- och motivationssamtal. Du ansvarar för upprättande och uppföljning av del-, slutrapporter samt genomförandeplaner.
Som boendeassistent arbetar du dagligen med att motivera och entusiasmera våra hyresgäster till att delta i meningsfull vardag. Du arbetar också praktiskt med de arbetsuppgifter som finns såsom exempelvis städning, iordningställande av jourlägenhet, handlingsresor, viss matlagning med mera.
Göteborgs Stadsmission är en innovativ organisation, där vill vi följa dem vi möter till en förbättrad livskvalitet. Vi arbetar aktivt med internt utvecklingsarbete och med att hitta samarbetsformer som gynnar den enskilde - ditt engagemang är varmt välkommet!
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är en engagerad och relationsskapande socialpedagog, socionom eller med annan utbildning som bedöms likvärdig. Ett lyhört förhållningssätt, stor personlig mognad och förmåga att skapa en trygg och lugn miljö är av stor vikt. Du har förmågan att sätta lämpliga gränser, skapa tydlighet och struktur i vardagen. Du är strukturerad och har god förmåga till samarbete, samtidigt som du uppskattar självständigt arbete. Du är bekväm att hålla och driva kontakter med bl.a. socialtjänst och andra myndigheter. Du är praktiskt lagd och inte rädd för att rycka in där det behövs.
Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet av arbete med människor som har ett substansbrukssyndrom och psykisk ohälsa, hemlöshet och utanförskap. Det är också meriterande om du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av MI, LAB och CM/VSS. Som kollega är du en viktig pusselbit i en god arbetsmiljö och att du har en vilja att bidra till verksamhetens utveckling är en förutsättning.
Det ingår bilkörning i tjänsten, vilket innebär att du behöver ha B-körkort och trivas med att köra i tjänsten. Du behöver även ha en god kommunikationsförmåga i svenska i både tal och skrift då det regelbundet förekommer omfattande dokumentationsuppgifter. Det är en förutsättning att du kan arbeta med IT-verktyg och har god datorvana.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här www.stadsmissionen.org/om-oss.
PRAKTISK INFORMATION
Tjänstegrad ca 70 % med rullande sex-veckors schema. Du arbetar schemalagd arbetstid där såväl dag, kväll, helg och sovande jour ingår. Inget schemalagt ensamarbete.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret är ett krav innan anställning kan ges.
Intervjuer sker löpande. Vänta inte med din ansökan till sista ansökningsdagen då tillsättning kan komma att ske under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: www.stadsmissionen.org
Facebook: www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: @gbgstadsmission @stadsmissionenssecondhand_gbg @restaurangsvinn
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete?www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
(org.nr 556746-3038), https://www.stadsmissionen.org/
Energivägen 33 (visa karta
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442 42 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Enhetschef
Sofia Jartun sofia.jartun@stadsmissionen.org 0317047349 Jobbnummer
9985702