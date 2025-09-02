BMW Master technician
2025-09-02
Vi söker BMW Technician , högvoltstekniker som enbart ska jobba med varumärkena BMW samt Mini.
Din Profil
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet som fordonstekniker och som har ambitionen att fortsätta utvecklas för att bli expert inom ditt område. Du bör kunna utföra alla typer av arbeten självständigt, inklusive avancerad felsökning.
Du är en individ som värdesätter ordning och struktur. Du har en stark förmåga att prioritera och organisera ditt arbete effektivt. Din motivation kommer från att se till att både du själv och dina kollegor trivs och lyckas med sina uppgifter.
Vidare krav för tjänsten är att du:
• Har B-körkort
• Slutförd fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• Kunskaper inom diagnostik och felsökning
• Älskar utmaningar och att finna lösningar samt ta egna initiativ
• Har god datorvana
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: mikael@autogruppen.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autogruppen i Lund AB
(org.nr 556083-5778), http://www.autogruppen.eu
Porfyrvägen 11 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9487902