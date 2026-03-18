Bli vår nya pannoperatör i Örarna!
2026-03-18
Nu söker vi en operatör till enheten Panna & Tork vid vårt sågverk i Örarna. Söker du en ansvarsfull roll med varierande arbetsuppgifter så kan detta vara jobbet för dig!
OM JOBBET
Arbetet som pannoperatör är ett självständigt och omväxlande arbete där du har goda möjligheter att tillsammans med övriga teamet planera och lägga upp arbetet så att allt fungerar smidigt och effektivt. Som operatör vid avdelningen Panna & Tork kommer du att arbeta med att optimera den torkprocess som det mesta av vårt virke går igenom. Ditt huvuduppdrag är att säkerställa optimala fuktkvoter för våra olika virkeskvaliteter, innan de skickas vidare till kund eller någon av våra anläggningar för vidareförädling. Många av processerna är automatiserade men då både torkar och panna ständigt är i drift behöver övervakning ske alla dagar och tider på dygnet. Du kommer därför att ingå i en grupp med beredskapstjänstgöring enligt ett rullande schema. Vanliga och återkommande arbetsområden är:
• säkerställa att anläggningen fungerar effektivt och säkert genom övervakning av pannans funktion via styrsystem och kontrollpaneler.
• rondering med kontroller, för att identifiera och åtgärda avvikelser eller störningar i processen.
• förebyggande underhåll och enklare reparationer på pannor, brännare, pumpar och ventiler.
• hantera och övervaka tillförseln av bränsle till anläggningen.
• dokumentera i driftjournaler, logga avvikelser och rapportera till ansvarig chef eller mekaniker vid behov.
• säkerställa att utsläpp hålls inom tillåtna gränser för uppfyllande av miljökrav.
• ansvara för säker igångkörning och avstängning av pannanläggningen i samband med underhåll eller driftsstopp.
ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE?
Vi på Stenvalls strävar mot att bygga starka, tillitsfulla och självgående arbetsgrupper. Därför söker vi dig som gillar samarbete, sporras av utmaningar och stimuleras av att uppnå gemensamma mål. Viktiga förutsättningar för rollen är att du:
• håller ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet
• har ett lösningsfokuserat och prestigelöst förhållningssätt
• stimuleras av ett varierat och omväxlande arbete
• arbetar med driv och eget initiativtagande
• tycker om att lära nytt och utvecklas inom tekniska områden
• gillar samarbete med andra för att uppnå gemensamma mål
Vi ser gärna att du har erfarenhet från sågverksbranschen, och om du dessutom har arbetat med bränslepannor eller torkprocesser är det meriterande - men inte ett absolut krav. I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid dina personliga egenskaper och din potential att över tid bygga upp en för verksamheten viktig specialkompetens. Beredskapstjänstgöring ingår i denna tjänst.
KRAV FÖR DENNA ROLL ÄR:
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Möjlighet till schemalagd beredskapstjänstgöring
MERITERANDE FÖR TJÄNSTEN
• C2-behöriget samt erfarenhet av att köra hjullastare i industriell miljö
• Erfarenhet från tork- eller pannprocesser.
• Erfarenhet från sågverksindustrin
• Industriell utbildning och/eller erfarenhet
DETTA ERBJUDER VI DIG
• en omväxlande och intressant roll i ett engagerad team
• ett familjärt arbetsklimat med en stark vi-känsla
• möjlighet att lära och utvecklas som yrkesperson och individ
• generöst friskvårdsbidrag och personalrabatter inom koncernen Stenvalls Trä
ÖVRIG INFORMATION
Anställning tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning, start enligt överenskommelse. Lön och övriga villkor i enlighet med kollektivavtal. Bakgrundskontroll ingår som en naturlig del i den här rekryteringen.
I denna rekrytering har valt att använda oss av några urvalsfrågor som du ombeds att besvara i samband med att du skickar in din ansökan.
Vi vill också informera om att vi arbetar med löpande urval för intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Alla former av direktkontakt som inte berör frågor om tjänsten, till exempel från bemannings- och rekryteringsföretag eller annonssäljare, undanbedes vänligen men bestämt.
Vi är ett genuint familjeföretag som startade som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd. Det är nog därför vi sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt.
Vi jobbar fokuserat på att utveckla det lokala näringslivet och återinvesterar i den landsbygd vi själva valt att bo. I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder. Vi har utvecklats till en koncern, från såg- till butikskedja. Förutom Stenvalls Trä AB ingår bland annat Kallax Flyg,10 XL-BYGG Stenvalls butiker, Destination Sikfors och Genesis IT, i koncernen. Vi bygger vidare och utvecklas ständigt. Vi investerar i nya verksamheter och satsar här hemma där vi bor. De senaste åren har vi återinvesterat över en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
Vår resa har bara börjat, för entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre är något som genomsyrar hela vår företagskultur. Vill du fortsätta resan med oss?
Hos Stenvalls Trä ska du känna dig som hemma. Du ska alltid vara dig själv. Vi visar stort förtroende och delar ut viktiga arbetsuppgifter, och förväntar oss ett högt engagemang och ett professionellt ansvarstagande. Din arbetsglädje stärker vår utveckling, det är vi övertygade om. Vi vet att om vi alla hjälps åt kan vi uträtta stora saker - tillsammans.
Välkommen hem till Stenvalls!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393)
Brändövägen 177 (visa karta
)
975 97 LULEÅ Arbetsplats
Stenvalls Trä Örarna Kontakt
Produktionsledare
Niklas Wikström niklas.wikstrom@stenvalls.se 010-6901149
9806050