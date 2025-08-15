Bli Telefonkommunikatör För Unhcr!
Sverige För Unhcr Insamlingsstift / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
Över 120 miljoner människor är på flykt. De flesta är i akut behov av hjälp. Så här kan vi inte ha det! Du kan vara med och hjälpa människor på flykt genom att bli en del av vårt telemarketing-team. FN:s flyktingorgan, UNHCR ger skydd till utsatta människor som tvingats fly sina hem. Du kan bli en del av ett resultatinriktat och sammansvetsat team som är trygga i att deras arbete gör skillnad, varje dag. Du och dina kollegor utbildas och tränas kontinuerligt för att ständigt utvecklas i rollen, som skapar möjligheter för fler personer på flykt att få hjälp och hopp om en bättre framtid.
Vi letar efter engagerade och motiverade kommunikatörer till vårt Telemarketing-team på huvudkontoret i Stockholm. Du kommer tala med våra befintliga givare i olika former. Vi söker dig som är intresserad av humanitära frågor och att engagera över telefon! Tjänsten är en sex månaders tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning och du behöver kunna arbeta minst tre kvällar i veckan.
Har du lite mer fritid än vad du önskar? Vi ser detta som det perfekta deltidsjobbet för den som studerar, arbetar deltid, är pensionär och vill ha en extra inkomst eller helt enkelt önskar att bidra till en bättre värld. Som telefonkommunikatör gör du skillnad på jobbet varje dag.
Tillsammans arbetar ni med målet att ständigt utveckla verksamheten för att med mod och professionalism samla in tillräckligt med resurser till FN:s flyktingorgan UNHCR.
Vi söker dig som:
- Kan arbeta minst tre kvällar i veckan
- Brinner för mänskliga rättigheter och flyktingfrågor
- Är bra på att engagera människor
- Är positiv, framåt och social
- Trivs med att jobba med telefon och våra frågor
- Är minst 18 år
- Behärskar det svenska språket väl
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av insamling eller försäljning, men inget krav.
Hos oss får du:
- OB-ersättning enligt kollektivavtal
- 13-17 timmar per vecka
- Arbetstid måndagar till torsdagar - mellan 16.00-21.00 och 17.00-21.00
- Kontor centralt i Stockholm
- Utbildning i värvnings- och kommunikationsteknik
- Härlig teamkänsla tillsammans med andra som brinner för samma frågor
- Möjlighet att hjälpa människor på flykt som har förlorat allt
Vi rekryterar löpande, så välkommen in med din ansökan redan i dag! Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till avdelningschef Jennifer Gustafsson, jennifer.gustafsson@sverigeforunhcr.se
.
UNHCR ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid. Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.
Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. UNHCR, FN:s flyktingorgan, finns på plats världen över för att hjälpa dem - också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media.
UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor på flykt en säker plats där de kan skapa en trygg framtid. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverige För Unhcr Insamlingsstift
, https://sverigeforunhcr.se/ Arbetsplats
Sverige För Unhcr Jobbnummer
9461001