Bli operatör hos Jernbro!
Är du tekniskt intresserad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team? Hos Jernbro får du chansen att vara med från start i driften av deras pilotverk i LKAB Malmberget. Här får du en varierande roll där du övervakar maskiner, säkerställer kvalitet och bidrar till förbättringar - allt i en trygg och säker arbetsmiljö. I denna roll arbetar man skiftgång där du får både utmaning och frihet i ditt arbete. Som operatör blir du en viktig del av teamet som driver produktionen framåt och ser till att varje dag fungerar smidigt. Sök tjänsten idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Jernbros räkning en operatör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Jernbro under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Jernbros önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Som operatör hos Jernbro får du en varierad och utvecklande roll där du är en viktig del av produktionen i deras pilotverk i LKAB Malmberget. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team med god stämning och kollegor med olika erfarenheter och bakgrunder.
Jernbro erbjuder också tydliga möjligheter att växa i rollen - både genom att bredda din tekniska kunskap och genom att ta större ansvar i takt med att verksamheten utvecklas. Samtidigt får du arbeta i en stabil verksamhet med spännande uppdrag i en av Sveriges mest välkända industrimiljöer, där din insats verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som operatör hos Jernbro blir du en viktig del av driften i vårt pilotverk i LKAB Malmberget. Du får en varierad och utvecklande roll där du övervakar maskiner, säkerställer kvalitet och deltar i förbättringsarbete. Rollen innebär en omväxlande vardag med tekniska utmaningar och möjligheter att utveckla din kompetens, samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team i en trygg och lärorik arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som operatör:
Köra, övervaka och justera maskiner och utrustning
Säkerställa att produktionen uppfyller kvalitetskrav
Utföra enklare felsökning och åtgärda driftstörningar
Rapportera avvikelser och produktionsdata
Utföra dagligt underhåll och rengöring enligt rutiner
Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljörutiner
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen
Delta i förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ
I denna roll arbetar man enligt skiftgång, 7-7.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Jernbro. Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta i team. Du har lätt för att följa rutiner och instruktioner, men tar också egna initiativ för att lösa problem när det behövs. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har en god arbetsmoral - samtidigt som du bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Vi ser gärna att du har tekniskt intresse och grundläggande förståelse för maskiner och processer, och att du har erfarenhet av att arbeta i produktion eller liknande miljö. Meriterande är svetsutbildning, erfarenhet av processarbete eller verkstadskunskap.START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Gällivare
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
