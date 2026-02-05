Bli Lagerarbetare Hos Ubab!
Om kundföretaget
UBAB grundades 1946. Idag är UBAB en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement med mångårig erfarenhet från tusentals projekt. Företagets framgång är uppbyggd kring en stark tro på betongens och dess byggsystems fördelar, en ständig vilja att alltid söka nya förbättringar samtidigt som de sätter sina kunder i fokus och strävar efter att effektivisera byggprocessen. På det sättet når UBAB tillväxt genom nöjda kunder. För att läsa mer om företaget, se hemsidan www.ubab.comPubliceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos UBAB har du en viktig och ansvarsfull roll i det dagliga produktions- och leveransflödet. Arbetet är praktiskt och fysiskt, och du hanterar stora betongelement såsom betongväggar som kräver både precision, lugn och ett starkt säkerhetstänk. Du är med och ser till att rätt material hanteras på rätt sätt, från färdig produktion till säker lastning på lastbil.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Hantering, förflyttning och lagring av stora betongelement
• Traverskörning vid lyft av betongväggar och annat tungt gods
• Lastning av lastbilar inför leverans, med fokus på säkring och säkerhet
• Kontroll av inkommande och utgående material
• Ordning, struktur och förbättringsarbete enligt 5S
• Att bidra till ett säkert och välorganiserat lager- och arbetsområde
Rollen kräver att du är noggrann, försiktig och ansvarstagande. Säkerheten kommer alltid först, både för dig själv och dina kollegor.
Arbetstid: Måndag-torsdag kl. 09.00-19.00
Placeringsort: Ulricehamn
Start: Enligt överenskommelse
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete eller logistik i industriell miljö, där du är van vid att arbeta med tungt och skrymmande gods. Du har god traversvana och känner dig trygg i lyft där noggrannhet, planering och säkerhet är avgörande. Du trivs med praktiskt arbete, arbetar metodiskt och tar stort ansvar för både material och arbetsmiljö.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är lugn, uppmärksam och säkerhetsmedveten. Du ser vad som behöver göras, arbetar strukturerat och fungerar lika bra självständigt som tillsammans med andra.Kvalifikationer
• Körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Truckkort och traverskort samt dokumenterad körvana
• Grundläggande kunskaper i matematik
• Förmåga att arbeta noggrant, självständigt och i team
Meriterande:
• Erfarenhet av industri, prefab, betong eller liknande tung produktion
• Vana vid att lasta och säkra gods på lastbil
• Erfarenhet av affärs-/ERP-system
• Intresse för förbättringsarbete, ordning och struktur
Genom ditt lugn, din noggrannhet och ditt säkerhetstänk blir du en viktig del av UBAB:s flöde och en pålitlig kollega i ett arbete där precision och ansvar är helt avgörande.
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
