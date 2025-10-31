Bli en värdefull del av någons vardag!
2025-10-31
Hej,
Är du empatisk, pålitlig och vill göra skillnad i någons vardag? Vi söker nu en personlig assistent till en trevlig och aktiv kille på 27 år som behöver hjälp i sin vardag för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Som personlig assistent kommer du att finnas där för att stötta honom med olika vardagssysslor, skapa möjligheter för aktiviteter och bidra till ett gott liv. Han är intresserad av att resa och att måla, så det är meriterande om du delar dessa intressen eller är öppen för att delta i sådana aktiviteter.
• Är empatisk, lyhörd och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
• Är ansvarsfull, pålitlig och har ett professionellt förhållningssätt
• Har goda kommunikativa färdigheter
• Kan arbeta flexibelt, inklusive vissa kvällar och helger
• Har lätt för att skapa förtroende och goda relationer
• Erfarenhet av liknande arbete eller inom vård och omsorg
• Intresse för att resa och måla är ett plus!
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Fast schemarad 50-90% även tim vikarie : Snarast
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2024-11-14. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
