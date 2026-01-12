Bli en värdefull del av någons vardag!

Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hultsfred
2026-01-12


Hej,

Är du empatisk, pålitlig och vill göra skillnad i någons vardag? Vi söker nu en personlig assistent till en trevlig och aktiv kille på 27 år som behöver hjälp i sin vardag för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Som personlig assistent kommer du att finnas där för att stötta honom med olika vardagssysslor, skapa möjligheter för aktiviteter och bidra till ett gott liv. Han är intresserad av att resa och att måla, så det är meriterande om du delar dessa intressen eller är öppen för att delta i sådana aktiviteter.


• Är empatisk, lyhörd och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
• Är ansvarsfull, pålitlig och har ett professionellt förhållningssätt
• Har goda kommunikativa färdigheter
- Erfarenhet av liknande arbete eller inom vård och omsorg är meriterande men inte ett krav

• Körkort

• Rökfri



DET HÄR ERBJUDS DU

Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!



ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD

Fast schemarad dagtid 08:00-16:00 måndag-fredag



LÖN

På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.



ANSÖKAN

Sista ansökningsdag är 2026-02-10. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!



UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET

På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Om Vivida

Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OJ JAN".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivida Assistans AB (org.nr 556666-3265)

Arbetsplats
Vivida Assistans AB

Kontakt
Anna Bark
019-5554302

Jobbnummer
9677942

