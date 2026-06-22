Blackjackdealer - Trelleborg
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Trelleborg Visa alla kassapersonalsjobb i Trelleborg
2026-06-22
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Bästa extra jobbet i stan - tjäna pengar där festen är ??
"För ett år sen visste jag knappt vad blackjack var. Nu står jag på Trelleborgs roligaste krogar, styr borden och tjänar mer än många av mina kompisar."
– Linn, 21 år
Hur är det egentligen att jobba som blackjackdealer? Linn, en av våra medarbetare, berättar:
Vad jobbet faktiskt går ut på:
Du står vid blackjackbordet, dealar korten, håller koll på spelet och ser till att alla har det bra. Det är du som sätter stämningen. En kväll kan du ha ett bord fullt av tjejer på möhippa, nästa kväll ett företag på julbord och sen ett härligt gäng som vart ute på en afterwork. Du är ansiktet utåt – varm, tydlig, professionell.
Och nej, du behöver inte kunna något om kort eller spel. Det enda som krävs är att du är social, lugn under press och faktiskt gillar att möta människor. Resten lär du dig på Cherrys interna utbildning som är helt kostnadsfri.
Varför just det här jobbet?
Jag har testat det mesta som tex kassa, servering, telemarketing. Det här är det första extrajobbet som faktiskt känns som något mer än bara timmar mot kronor.
Varför man ska välja just Cherry:
Ingen kväll är den andra lik, så risken att du tröttnar är obefintlig.
Du får betalt för att vara social och närvarande i en rolig miljö och inte för att gömma dig bakom en skärm.
Varje pass blir en upptäcktsresa bland nya människor så du blir riktigt vass på att läsa människor, snacka och ha koll på läget (utan att ens tänka på det).
Du märker ganska snabbt att du är en stor del av stämningen och utan dig blir det inte riktigt samma flow.
Du bygger erfarenhet som gör dig grym i alla servicejobb (och ärligt talat, livet i stort).
Det är ett flexibelt jobb som du kan kombinera med studier eller annan sysselsättning.
Om Cherry:
Cherry Spelglädje finns sedan 1963 och är Sveriges största aktör inom landbaserat kommersiellt spel och innehar över 80 % av marknaden. Vi är ungefär 600 personer fördelade på 40 distrikt runt om i landet. På golvet känns Cherry som ett härligt team där gemenskapen är stark och där många hittar vänner för livet.
Vem vi tror passar:
Vi söker någon som bidrar till en bra stämning vid borden, skapar en trygg spelmiljö och får gäster att trivas. Det märks snabbt när rätt person står där. Du är en social person som gillar fart och blir inte stressad när det går snabbt. Du tycker att kvällar och helger är primetime.
Det praktiska:
Omfattning: minst 4 helg kvällar/månad, ca 20 timmar – mer om du vill
Tider: kvällar och nätter, främst fredagar och lördagar
Lön: från 161 kr/h + OB, provision, semesterersättning, pensionsgrundande
Kollektivavtal via HRF, anslutna till Visita.
Åldersgräns: 18 år
Det här är ett av få jobb där det faktiskt spelar roll vem du är som människa, inte vad du har på CV:t. Skicka din ansökan direkt så hoppas jag att vi syns snart! Om du undrar något innan du söker så ring eller maila Ellen, hon är platsansvarig i Södra Skåne.
Ellen Ahlberg · 0707-44 45 55 · ellen.ahlberg@cherry.se
Följ oss gärna på Instagram: @cherryspelgladje
Cherry Spelglädje AB har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, lounger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad i Söder till Kiruna i Norr och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg och Stockholm. Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet av Landbaserat Kommersiellt spel och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt och Cherry Spelglädje har 600 anställda, dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), https://cherry.se/karriar Kontakt
Chefscroupier
Ellen Ahlberg ellen.ahlberg@cherry.se 0707-44 45 55 Jobbnummer
9973621