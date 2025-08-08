Biträdande universitetslektor i byggteknik
Vad kan vi erbjuda dig?
Högskolan Dalarna utlyser en tjänst som biträdande lektor inom byggteknik med forskning och utbildning på grund och avancerad nivå, vid avdelningen för samhällsbyggnad, industriell teknik och ekonomi.
Dina framtida arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning. I forskningen ingår att forska självständigt samt tillsammans med kollegor i forskningsgruppen, vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Det ingår också att söka forskningsmedel i externa utlysningar och koordinera gemensamma ansökningar med kollegor i forskningsgruppen.
Forskningen kommer främst att vara kopplad till projektet REBYGG som handlar om återbruk av stommaterial för byggnader. Forskningsprojektet REBYGG behöver bemannas med en forskare med kompetens inom följande specifika tematiska områden:
• LCA (t.ex. One Click LCA)
• Konstruktion
• Cirkulär ekonomi
• Energisimulering (IDA ICE)
• Resurseffektivitet och hållbarhetsberäkningar
Inom undervisningen är du kursansvarig för kurser och deltar i kursmoment. Minimum är kursansvar i en kurs. Handledning och examinering av studenter i projekt och examensarbeten ingår också. I takt med att programmen förändras kan det även ingår att omforma eller forma nya kurser.
Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.
Vem är du?
Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
För denna anställning krävs specifikt
- doktorsexamen inom byggteknik eller energisystem eller liknande.
• Utbildningsbakgrund eller forskningserfarenhet inom konstruktionsteknik, LCA, energisimulering och hållbarhetsberäkningar.
• Förmåga att tala och skriva flytande på både svenska och engelska, vilket krävs både i forskningsprojekt och undervisning.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av undervisning
Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god analytisk förmåga och ser helheten. I rollen är du duktig på att kommunicera med människor som har skiftande professioner, kultur- och utbildningsbakgrund. Arbetet innebär många olika kontakter med både studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga. Resterande del av arbetet innebär att du har förmåga att arbeta självständigt, vilket innebär att du tar ansvar för planering, är driven och tar initiativ.
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. Pedagogiskt prov kan komma att tillämpas.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Rekryteringen beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter för att bredda kompetensbasen inom byggteknik.
För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år, med stöd av Högskoleförordningen. Omfattningen är 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge.
Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.
Tillträde snarast. Vikariat kan komma i fråga i väntan på tillsättning av tjänst.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2025-08-31.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna, besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg
- publikationsförteckning
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- kontaktuppgift till minst två referenser
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se
innan ansökningstidens utgång.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda.Publiceringsdatum2025-08-08Kontaktperson för detta jobb
Jonn Are Myhren
Docent, Byggteknik jam@du.se
023-77 87 45
Anders Forsman
Avdelningschef
+46 (0)23-77 89 56 afm@du.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908) Jobbnummer
9450554