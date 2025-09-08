Biträdande universitetslektor
2025-09-08
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne: Biomolekylära material med fokus på de novo design och syntes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.
Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett karriärprogram för biträdande universitetslektorer.
För att stödja uppbyggnaden av en forskargrupp kommer resurser motsvarande två doktorander och två postdocs att knytas till anställningen.
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag omfattar 10-30% av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.
Den anställde förväntas bygga upp ett starkt forskningsprogram inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett framgångsrikt arbete med att söka extern finansiering av forskningsverksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.
Undervisningen innefattar grundläggande och avancerade kurser inom ämnesinriktningen, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbeten och doktorander.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl.
Den sökande skall ha en doktorsexamen med inriktning mot biomolekylära vetenskaper och dokumenterad erfarenhet av ämnesområdet - biomolekylära material med fokus på de novo design och syntes - samt framgångsrikt ha genomfört postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga.
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:
uppvisar vetenskaplig skicklighet genom vetenskaplig publicering inom ämnesområdet design av icke-naturliga biomolekylära material,
uppvisar en forskningsplan inom ämnesområdet med tydlig självständig inriktning och som bedöms kunna ligga till grund för extern finansiering,
uppvisar mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga,
uppvisar förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning.
Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:
uppvisar förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde,
uppvisar förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering,
uppvisar dokumenterad erfarenhet av ledarskap,
har erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning,
har erfarenhet av att handleda studenter på grund och/eller avancerad nivå,
kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen,
uppvisar god samarbetsförmåga, uthållighet och personlig mognad, och förmåga att organisera och strukturera arbetet,
uppvisar förmåga att samarbeta nationellt och internationellt både inom den egna ämnesinriktningen och med forskare inom angränsande inriktningar.
Vid tillsättningen av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning.
Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.
Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
