Biträdande universitetsbarnmorska steg 5
Är du legitimerad barnmorska med magisterexamen eller masterexamen? Vill du jobba i en lärande och forskningsvänlig miljö på en enhet med många spännande patientgrupper och stor mångfald? Vi söker nu en barnmorska till en steg 5 tjänst inom graviditet-födande-eftervård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion
en kombinerad tjänst som biträdande universitetsbarnmorska samt klinisk barnmorska i vår 24/7 verksamhet
arbete i en miljö som främjar lärande och forskning med en evidensbaserad ansats och särskild inriktning mot medicinsk- och omvårdnads/barnmorskeforskning
ett arbete där stor vikt läggs på personcentrerad vård.
ett arbete där stor vikt läggs på personcentrerad vård.

Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På BB Karolinska i Huddinge arbetar vi dagligen med en mångfald av spännande patientgrupper i en miljö präglad av stor kulturell variation. Vi möter familjer och kollegor från hela världen och bedriver flera unika verksamheter som sticker ut både i Stockholm och nationellt.
Bland annat finns här en specialiserad HIV-mottagning för gravida och den perinatala psykiatriska enheten där vi samverkar tvärprofessionellt med psykiatrin. Vi har dessutom ett nationellt uppdrag inom fostermedicin och var först i Sverige med att införa caseload midwifery genom initiativet "Min barnmorska". Sedan hösten 2020 erbjuder vi även planerade hemfödslar med stöd av våra barnmorskor för kvinnor med normalgraviditet och förväntad normal födsel.
Som biträdande universitetsbarnmorska steg 5 arbetar du på uppdrag av, och i nära samarbete med, sektionsledningen, universitetsbarnmorska och OVA.
Tjänsten innebär kliniskt arbete i direkt patientkontakt med fokus på att leda och stödja utvecklings- och förbättringsarbete inom ditt kliniska vårdområde i alla flöden i verksamheten. Du förväntas aktivt identifiera utvecklingsbehov i vården, initiera och driva kompetenshöjande och utbildande insatser samt ansvara för att relevanta riktlinjer och rutiner är kända och uppdaterade i verksamheten.
I rollen ingår tjänstgöring två av fem helger.
Vi söker dig som
har kapacitet att leda och driva utveckling av vården inom ett definierat ansvarsområde
är flexibel och kan styra ditt arbete efter verksamhetens behov samt har mod att agera efter din egen övertygelse
tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat
samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad barnmorska med magisterexamen
Minst 5 år klinisk erfarenhet inom specialiteten förlossning/eftervård
Handledarutbildning 7.5hp
Meriterande:
Relevanta högskolekurser
Reell kompetens inom förbättringsarbete, innovation och
implementering.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
