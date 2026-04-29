Biträdande stadsjurist
2026-04-29
Är du i början av din karriär och vill utvecklas i en samhällsviktig verksamhet där du får möjlighet att göra skillnad? Här får du arbeta nära stadens erfarna stadsjurister och stötta i en bredd av juridiska frågor inom flera rättsområden.
Arbetet är varierat och ger dig en god inblick i hur juridiken tillämpas i en kommunal verksamhet. Du biträder i juridiska rättsutredningar och rättsliga analyser samt ger stöd i frågor som rör offentlighet och sekretess, och kommunalrätt. Du bidrar även i arbetet med avtal och upphandling, och medverkar i ärenden inom exempelvis förvaltningsrätt, fastighetsrätt och skoljuridik. En viktig del av rollen är att ta fram beslutsunderlag och andra juridiska dokument av hög kvalitet.
Din kompetens
Du har ett stort driv och intresse för att skaffa dig mer kunskap och erfarenhet inom den bredd av juridiska frågor som förekommer i en kommun. Som person är du öppen, prestigelös och har en stark vilja att bidra till positiva och tillitsfulla relationer. Du tycker om ett varierat arbete och har lätt för att anpassa dig i olika situationer. Rollen bygger på ett service- och samarbetsinriktat arbetssätt, och du trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt. Hos oss är leverans av hög kvalitet och professionalitet alltid i fokus.
Du har en juristexamen eller studerar på sista terminen på juristprogrammet och tar examen till sommaren. Dina kunskaper i svenska är goda och du har förmågan att förstå och skriva fackspråk, och tolka avtal och lagtexter. Har du erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete är det positivt. Lika så om du är notariemeriterad eller har annan erfarenhet från arbete i domstol. Det är också en fördel om du har kunskap inom offentlig upphandling och avtalsrätt, offentlighets- och sekretessrätt, kommunalrätt eller förvaltningsrätt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande uppdrag inom kvalificerad juridik där du får vara med att påverka, förbättra och bidra till viktiga beslut som gör skillnad för invånarna. I och med att det är valår och mycket ny lagstiftning som träder i kraft under sommaren står vi inför fler spännande utmaningar framöver.
Vi erbjuder dig ett engagerat team med nio stadsjurister och en chefsjurist. Tillsammans har vi ett meningsfullt samhällsuppdrag och verkar i en miljö präglad av kvalitet, rättssäkerhet och förtroende. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och en kultur som präglas av stadens värdegrund Alltid bästa möjliga möte, där tillit och omtanke om kollegor och medborgare genomsyrar allt vi gör.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Vi intervjuar löpande under annonseringstiden, skicka gärna in din ansökan direkt!
Tjänsten är en särskild visstidsanställning som sträcker sig fram till 2026-12-31.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00241".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret
Ansvarig HR-konsult
Johanna Holm johanna.holm@vasteras.se 021-398 467
