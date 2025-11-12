Biträdande Signaltekniker
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Biträdande Signaltekniker Logistik till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på 20%. Uppdraget utförs ca en vecka i månaden, efter samråd med beställare
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som biträdande signaltekniker innebär arbete med bedömning, inventering och eventuell demontering av signalmaterial som finns upplagt i ett antal projektförråd. Arbetet utförs som ett konsultuppdrag med placeringsort i Stockholm. Uppdraget sker i nära samråd med beställare och övriga inom logistikfunktionen. Beläggningsgraden bedöms vara upp till 20 % under ett år, motsvarande cirka en vecka per månad. Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Bedöma signalmaterial
Kontrollera signalmaterial
Inventera signalmaterial
Eventuellt demontera signalmaterial
Utföra arbete i samråd med beställare
Inhämta stöd inom den egna organisationen
Delta i diskussion och överenskommelse med projektledare och övriga inom logistik
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Gedigen förståelse och erfarenhet kring hur sammansatt signalmatrial fungerar.
Kunna arbeta självständigt.
Relevant utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet från arbete i signalanläggningar ute i järnvägsmiljö.
God kunskap av signalmateriel och lagerhantering. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601968