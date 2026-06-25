Biträdande Servicechef
Comex Electronics Aktiebolag / Elektronikjobb / Täby Visa alla elektronikjobb i Täby
2026-06-25
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Comex Electronics AB är en etablerad och välkänd leverantör av IT-säkerhet till Försvarsmakten samt myndigheter och statliga verk med högt ställda krav på informationssäkerhet.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du stötta servicechefen samt leda ett mindre serviceteam och arbeta i lokaler avgränsade från övrig verksamhet. Du kommer utföra felsökning och reparationer på Comex egenutvecklade hårdvaruprodukter, vilket innefattar datorer, skrivare, kopiatorer, telefoner m.m. Du kommer arbeta både självständigt och i grupp samt med andra avdelningar, t ex utvecklings- och produktionsavdelningen. I tjänsten ingår även planering och rapportering av servicearbetet samt dokumentering av utförd felsökning och tester mot ärendehanteringssystem. Tjänsten innefattar också kundkontrakt och support, exempelvis via telefon och e-post.
Rollen är mycket varierande och arbetsuppgifterna skiftar ofta från ena veckan till nästa. Detta ställer krav på att du som person är ordningsam, strukturerad och stresstålig.
Majoriteten av arbetet kommer genomföras i Comex lokaler i Arninge, norr om Stockholm, men kundbesök kan också bli aktuellt - främst inom Stockholmsområdet, men även i övriga Sverige.
Vi söker dig som:
har tekniskt intresse och god problemlösningsförmåga
är strukturerad, serviceinriktad och ansvarstagande
har goda kunskaper i svenska och engelska
trivs med både kundkontakt och praktiskt arbete
har goda kunskaper om Windows operativsystem och program samt grundläggande kunskap om Linux.
Meriterande:
Behörighetsbevis i mjuklödning (FSD5115).
Erfarenhet av elektronik, IT eller teknisk support
Förståelse för programmering och programuppbyggnad.
Vi tillämpar provanställning i företaget.
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning och B-körkort. Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden och för anställning hos oss krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10
E-post: catrine@comex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande Servicechef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comex Electronics Aktiebolag
(org.nr 556314-8153), http://www.comex.se
Tumstocksvägen 11 B (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Comex Electronics AB Kontakt
Servicechef
Niklas Ohlsson niklas.ohlsson@comex.se 070-892 73 83 Jobbnummer
9978011