Lager- och truckförare till kund i Katrineholm!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Katrineholm Visa alla lagerjobb i Katrineholm
2026-08-03
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Vi söker erfarna och ansvarsfulla lagerarbetare och truckförare för ett heltidsuppdrag till en av våra kunder i Katrineholm, för rätt person kan tjänsten leda till att kunden tar över anställningen. Kunden har behov av flera lagerarbetare och truckförare som skall köra skjutstativtruck men också ledstaplare. Arbetstiderna är förlagda på dagtid eller 2-skift (kväll) under måndag till fredag. Men även helgarbete kan förekomma.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan köra truck med god vana och även kan hantera skjutstativtruck. Arbetsuppgifterna som bland annat kan förekomma är att plocka och förbereda orders till kunder. En del av arbetet kommer innebära att man kör i kyl- och fryslager.
Orderplock
Lasta och lossa
Sedvanligt lagerarbete med erfarenhet av truck
Inleverans
Krav
Truckkort A1-4 och B1-4
Erfarenhet av att köra truck
Tidigare lagererfarenhet
B-körkort och bil
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Vi letar efter dig som vill utvecklas och vill stanna kvar långsiktigt hos kunden. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett bra tempo. Du behöver vara väldigt flexibel eftersom arbetsuppgifterna varierar. Vi letar efter dig som har en glad och positiv inställning till arbete och kollegor. Kunden värderar engagemang och närvaro väldigt högt!
Rekryteringsprocess och ansökan Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål.
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Om Boxflow Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934538-2128854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Postgatan 4 (visa karta
)
641 45 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10020367