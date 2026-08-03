Vi söker medarbetare till elektronikproduktion
Bellego Elektronikproduktion AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Håbo Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Håbo
2026-08-03
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Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus? Vi söker nu engagerade och teknikintresserade medarbetare till vår elektronikproduktion.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Komponentmontering
lödning
Testning och kvalitetskontroll av elektronikkort och produkter
Slutmontering
Felsökning och enklare reparationer vid behov
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Har god finmotorik och trivs med praktiskt arbete.
Har erfarenhet av elektronikproduktion, komponentmontering eller lödning är meriterande, men inget krav. Vi erbjuder intern utbildning och upplärning för rätt person.
Har lätt för att samarbeta och samtidigt kan arbeta självständigt.
Är positiv, engagerad och vill bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett växande företag.
Introduktion och möjlighet till kompetensutveckling.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom elektronikproduktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: info@bellego.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektronikmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bellego Elektronikproduktion AB
(org.nr 559223-3885) Jobbnummer
10020368