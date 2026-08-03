Biträdande rektor inom förskola till Myrsjö rektorsområde, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö rektorsområde / Pedagogchefsjobb / Nacka Visa alla pedagogchefsjobb i Nacka
2026-08-03
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Vill du ha ett omfattande och varierat ledaruppdrag med stort ansvar och goda möjligheter att påverka? Är du en trygg och handlingskraftig ledare som drivs av att skapa likvärdighet och utveckla undervisningen tillsammans med personalen? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Nu söker vi en biträdande rektor med ansvar för förskolorna Bagarsjön, Chrysoliten och Källan. Här får du leda tre verksamheter med starkt fokus på språkutvecklande arbetssätt, utveckling av lärmiljöer, barnens delaktighet och ett långsiktigt värdegrundsarbete.
Ditt uppdrag
I rollen som biträdande rektor har du ett tydligt delegerat uppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka och driva utveckling. Du ansvarar operativt och strategiskt för din verksamhet, medan rektor har det övergripande ansvaret för rektorsområdet. Tillsammans med rektor, tio biträdande rektorer och en administrativ chef ingår du i Myrsjö rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer med ett tydligt fokus på likvärdighet och utveckling av undervisning.
Som biträdande rektor utövar du ett nära pedagogiskt och operativt ledarskap samt har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 40 medarbetare. Du säkerställer att undervisningen håller hög kvalitet och bedrivs enligt läroplanen. I uppdraget ingår ansvar för pedagogisk ledning, ekonomisk uppföljning, facklig samverkan, rekrytering samt vissa fastighetsfrågor tillsammans med administrativ chef. Vidare leder och deltar du aktivt i förskolornas barnhälsoarbete.
Du ansvarar för förskolorna Bagarsjön, Chrysoliten och Källan. Du är ensam biträdande rektor för förskolorna men samarbetar med Myrsjö rektorsområdes andra biträdande rektor inom förskola. Med ett strategiskt förhållningssätt leder, fördelar och utvecklar du verksamheten tillsammans med utvecklingsledare, samordnare och övriga medarbetare för att bibehålla och vidareutveckla förskolornas höga kvalitet. Du kan även få ansvar för att leda utvecklingsområden inom hela rektorsområdet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
pedagogisk högskoleexamen med förskollärar- eller lärarlegitimation
dokumenterad ledarerfarenhet inom förskola
erfarenhet av att driva systematiskt kvalitetsarbete inom förskola eller skola
erfarenhet av barnhälsoarbete, såväl främjande som förebyggande
god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg för administration och kommunikation
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom förskola eller skola
erfarenhet av att arbeta som utvecklingsledare, samordnare eller i annan liknande roll med särskilt ansvar för utvecklingsarbete inom förskola
genomförd eller pågående rektorsutbildning
erfarenhet av personal-, ekonomiskt resultat- och arbetsmiljöansvar
erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskola eller skola
erfarenhet av tjänsteplanering
erfarenhet av att leda flera verksamheter
erfarenhet av att arbeta som skolledare i en politiskt styrd organisation.
Är det här du?
För att lyckas behöver du ha förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Du bidrar aktivt i ledningsgruppen samt ser värdet av nära samarbete med utvecklingsledare, samordnare och biträdande rektorskollega inom förskola. Du är en tydlig, trygg och lyhörd ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Genom att kommunicera ramar, beslut, mål och förväntningar skapar du struktur, tydliga rutiner och en väl fungerande organisation. Du arbetar mål- och resultatinriktat med fokus på barnens lärande och verksamheternas resultat. Du analyserar resultat, identifierar utvecklingsområden och driver förändringsarbete tillsammans med medarbetarna. Med ett helhetsperspektiv fattar du välgrundade beslut utifrån barnens bästa, verksamheternas behov och rektorsområdets gemensamma mål.
Vidare är du en handlingskraftig, närvarande och förtroendeingivande ledare som tar ansvar, vågar tänka nytt och vill fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med personalen. Då rollen omfattar ansvar för tre förskolor är det viktigt att du trivs med att leda flera förskolor parallellt och arbetar aktivt för likvärdighet mellan verksamheterna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Bagarsjöns förskola har cirka 65 barn och ligger naturskönt vid Bagarsjön i Saltsjö-Boo. Förskolan erbjuder ljusa lokaler och en stor naturgård med varierade lekmöjligheter och vacker utsikt över vattnet. Chrysolitens förskola har cirka 99 barn och ligger vid skogsbrynet i Krokhöjden, nära Orminge centrum. Förskolan har ljusa och välkomnande lärmiljöer, stora lekytor och närhet till både skog och park. Här finns en mångfald bland såväl barn som medarbetare som berikar verksamheten. Källans förskola har cirka 82 barn och ligger i Källvägsområdet i Saltsjö-Boo. Förskolan erbjuder ljusa lokaler och en härlig utemiljö med kuperad naturgård och stora lekytor. Läs mer om våra verksamheter här
Gemensamt för förskolorna är de naturnära miljöerna, de stora gårdarna och ett starkt fokus på språkutvecklande arbetssätt, utveckling av lärmiljöer samt barnens delaktighet och inflytande. Verksamheterna präglas också av ett långsiktigt och framgångsrikt värdegrundsarbete.
Som biträdande rektor blir du en del av en prestigelös och kompetent ledningsgrupp med humor, högt i tak och öppna diskussioner. Vi stöttar varandra, samarbetar och delar gärna erfarenheter, idéer och framgångar. Vi arbetar utifrån principen "att våga göra och att våga dela". Du får ett stort delegerat ansvar för förskolorna Bagarsjön, Chrysoliten och Källan samt en central roll i förskolorna och rektorsområdets utvecklingsarbete. Här får du möjlighet att påverka, driva utveckling och växa som skolledare i en stabil organisation med tydlig struktur och höga ambitioner.
Vi rekryterar utan personligt brev. Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö rektorsområde Kontakt
Oskar Ungerstedt Sveriges skolledare oskar.ungerstedt@nacka.se Jobbnummer
10020363