Biträdande rektor till Drottning Blankas Gymnasieskola Odenplan
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-08-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Biträdande rektor 100% tillsvidaretjänst
På Drottning Blanka Gymnasieskola Odenplan blir du en del av en varm och drivande gemenskap där cirka 700 elever och 60 medarbetare tillsammans skapar en dynamisk och utvecklande skolmiljö. Här finns utrymme att växa, både som elev och som kollega.
Vi erbjuder åtta olika program med flera inriktningar och profiler, både högskoleförberedande och yrkesprogram. Den bredden skapar en levande skola fylld av möjligheter, variation och nya perspektiv. Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans vidareutvecklar våra program och vår profil. Hos oss möter du engagerade och kompetenta kollegor som brinner för sitt uppdrag. Vi arbetar nära varandra med ett gemensamt fokus: att varje elev ska nå sina mål och få rätt stöd att övervinna de utmaningar som kan uppstå längs vägen.
I augusti tar vi dessutom nästa steg i vår resa när vi flyttar in i nyrenoverade, moderna lokaler – en inspirerande miljö som skapar ännu bättre förutsättningar för lärande, samarbete och trivsel. Hos oss genomsyras verksamheten av engagemang, glädje och en stark känsla av tillsammans. Här gör vi skillnad, varje dag.
Ditt uppdrag
Vi söker just nu 1 biträdande rektor på 100% till vårt team. I rollen som biträdande rektor hos oss har du ett nära samarbete med rektor och ingår i skolans ledningsgrupp. Ditt uppdrag är mångsidigt och kombinerar operativt ledarskap med strategisk skolutveckling.
Du kommer att ha ett direkt ansvar för personalledning samt driva och utveckla det pedagogiska arbetet. En central och mycket viktig del av din tjänst innebär att du har ansvar för skolans schemaläggning och studieplaner. Du ansvarar för att strukturera och kvalitetssäkra de administrativa processerna i våra system, framför allt i Skola24 och SchoolSoft. Du kommer också att arbeta i StudyBee och vårt nya system DF respons. Det är meriterande om du har erfarenhet av även dessa system, men det är inget krav. Då skolan erbjuder yrkesprogram innebär rollen också att du kan komma att arbeta med frågor rörande APL (Arbetsplatsförlagt lärande).
Din profil
Vi söker dig som är en trygg och strukturerad ledare med god samarbetsförmåga och en stark hand med människor. Du trivs med att arbeta i team och mot gemensamma mål.
För att lyckas i rollen är erfarenhet av schemaläggning ett absolut krav, och du ska ha goda kunskaper i Skola24 och SchoolSoft samt arbete med studieplaner. Vi ser gärna och tycker det är meriterande om du har genomgått eller påbörjat den statliga rektorsutbildningen. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet och kunskap av att arbeta inom ett yrkesgymnasium och har god insikt i hur processerna kring APL fungerar. Du har ett systematiskt arbetssätt, är noggrann i din dokumentation och tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Som en del av AcadeMedia erbjuder vi löpande kompetensutveckling genom Academedia Academy samt både intern och extern professionsutveckling. Du får givetvis kollektivavtalade förmåner och försäkringar, tillsammans med pensionsrådgivning och friskvårdsbidrag.
Enligt skollagen är det ett krav att uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom skolans olika verksamheter.
Övrigt
Tillträdesdag: Senast 2026-10-12 eller efter överenskommelse
Placeringsort: Stockholm (Odenplan)
Anställningsform: Tillsvidareanställning (omfattning 100%) med 6 månaders provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Vi är anslutna till kollektivavtal via Almega.
Kontakt
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Lägg in CV, personligt brev och styrk din examen. Vid en eventuell anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Tillsättningen kan komma att ske innan sista ansökningsdagen. Vid frågor kring tjänsten, kontakta Oliver Ylvenius, rektor, på oliver.ylvenius@learnet.se
eller via telefon 070-218 68 14.
Annons
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Oliver Ylvenius oliver.ylvenius@klaragymnasium.se 0702186814 Jobbnummer
10020369