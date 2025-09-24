Biträdande rektor till Nyarpskolan F-6
2025-09-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Vill du vara med och leda utvecklingen av våra framtida grundskolor inom Jönköpings kommun? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Nu söker vi en biträdande rektor till Nyarpsskolans skolområde. Som biträdande rektor kommer du, tillsammans med rektor och medarbetare, driva och utveckla vår skola. Du har en betydande roll i ledningen av det pedagogiska arbetet men också vad gäller främjande och förebyggande insatser. Tillsammans skapar vi lärglädje. Du ingår också i grundskolans rektorsgrupp som kontinuerligt får kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap.
Välkommen till oss
Nyarpsskolan hittar du i vackra Bankeryd ca 1 mil norr om centrala Jönköping. Skolan ligger vackert beläget på Nyarpsområdet med utsikt över Vättern. I skolans närhet finns fina skogsområden och lekparker.
Området har många bilfria gångvägar som gör det säkert att ta sig till skolan samt närhet till kollektivtrafik bestående av både buss och tåg. Till oss är det enkelt att pendla!
Skolgården är stor och inbjuder till rörelse. Flera gånger i veckan erbjuds spännande rastaktiviteter som leds av våra fritidslärare.
Nyarpsskolan är en F-6 skola som både välkomnar elever som går i grundskolan samt elever som går i anpassad grundskola. Varje dag undervisas ca 275 elever hos oss och det viktigaste för oss är att det går bra för ditt barn. Tillsammans skapar vi lärglädje hela vägen!
Vi erbjuder också en mycket välfungerande fritidshemsverksamhet på de tre avdelningarna Fyren, Kajutan och Jollen.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är legitimerad lärare inom grundskolan och har ett stort intresse för att synliggöra undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse. Du har också erfarenhet av att arbeta med värdegrundsfrågor och trygghetsarbete. Vidare har du en god förmåga att se helhet och driva skolutveckling inom skolans alla områden. Du använder dig av ett tillitsfullt ledarskap och delaktighet är viktigt för dig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i F-6 och att du har en förmåga att kombinera höga förväntningar med personlig omtanke och empati. Du har förmågan att se elevers olika behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar. Vidare har du en god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt och känner dig trygg i kontakten med vårdnadshavare, att utveckla en god relation till dem ser du som en självklarhet! Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är en visstidsanställning som biträdande rektor med en tillsvidareanställning som lärare i grunden. Vi anpassar introduktionen utifrån tidigare erfarenheter.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Välkommen att söka tjänsten som biträdande rektor till Nyarpsskolans skolområde.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ersättning
enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande utbildningschef Malin Håård 036-102761 Jobbnummer
9523471