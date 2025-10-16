Biträdande rektor till Nordost 3
2025-10-16
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Skolområde Nordost 3 består av Gärdsmosseskolan, Sandeklevsskolan, Bergsjöskolan och dess anpassade grundskola. Det är kommunala grundskolor som ligger i nordöstra Göteborg.
Vi söker nu en biträdande rektor till vårt ledningsteam. Teamet består av en rektor och åtta biträdande rektorer. Tillsammans arbetar ni för att driva och utveckla Gärdsmosseskolan, Sandeklevsskolan, Bergsjöskolan och anpassad grundskola.
Biträdande rektors arbete innebär att man utövar ett ledarskap nära elever och medarbetare och aktiv i skolledningen/ingår i skolledning. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Hur fördelningen av uppdragen ska göras beror bland annat på dig som söker och vilka erfarenheter du har med dig. Målet är en välfungerande ledningsgrupp med rektor och åtta biträdande rektorer med likvärdiga uppdrag.
I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor. Som ny i staden, eller i ett nytt uppdrag, finns också möjligheten till att få en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
• 4 års erfarenhet av arbete i skola
• tidigare ledarerfarenhet.
• kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för samtliga skol-och verksamhetsformer inom grundskolan.
Meriterande för tjänsten är:
• genomförd rektorsutbildning och/eller ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildning
• skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
• erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• dokumenterade kunskaper i arbetsmiljöarbete
Som person är du engagerad med förmåga att inspirera dina medarbetare. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter för att nå långsiktiga mål. Genom att vara en tydlig och god kommunikatör får du gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med såväl elever och kollegor som vårdnadshavare. Du har förmåga att hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt och för dig är det viktigt att aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv och du är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Ditt strukturerade arbetssätt resulterar i att du använder tiden effektivt och du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Därtill har du förmåga att analysera nuläget och kan använda din analys för att metodiskt planera framåt. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade att genomföras fredagen den 7/11.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
