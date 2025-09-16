Biträdande rektor till Hässelbygårdsskolan
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Hässelbygårdsskolan är en skola i nordvästra Stockholm.
Vi är en F-9-skola som ligger i ett mångkulturellt område vilket innebär att majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. På skolan går 400 elever och verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem samt anpassad grundskola. Samtliga elever har tillgång till digitala verktyg i undervisningen. Behörigheten hos pedagogerna är hög och skolan har ett komplett elevhälsoteam.
På vår skola vill vi att varje elev ska få kunskaper och erfarenheter som rustar dem resten av livet. Vi som arbetar på Hässelbygårdsskolan sätter en ära i att varje dag få vara med och bidra till deras lärande, utveckling och framtidstro.
Nu söker vi dig som delar våra värderingar och vårt engagemang och vill ta dig an rollen som biträdande rektor. Vi värdesätter din potential och din vilja att göra skillnad.
Läs mer om vår skola här
Vi erbjuder
Möjligheten att utveckla dig som skolledare i en skola med både utmaningar och möjligheter där du på riktigt får göra skillnad tillsammans med medarbetare med samma målsättning.
Att genom stadens nätverk fördjupa dig inom olika kunskapsområden. Som chef får även möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Är du ny chef inom Stockholms stad erbjuds du även chefsintroduktion.
Din roll
Rollen som biträdande rektor innebär att du utövar ditt ledarskap nära elever och medarbetare för att bidra till en arbetsmiljö som utvecklar dessa. Det innebär att dagligen hantera möten och kontakter med elever, vårdnadshavare och medarbetare, i samverkan med andra professioner på skolan. Samverkan med aktörer så som socialtjänst, fältare och myndigheter är också en del av arbetet som skolledare på Hässelbygårdsskolan. Som biträdande rektor ansvarar du för att eleverna tilldelas de resurser som behövs och att undervisningen utvecklas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Du ansvarar för att verksamheten inom ditt ansvarsområde drivs inom tilldelad budget och att tilldelade resurser används effektivt. I ditt uppdrag ingår personal- och verksamhetsansvar för pedagoger medarbetare. Det innebär att du ansvarar för medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rehabilitering samt har arbetsmiljöansvar enligt nämndens delegationsordning.
Tillsammans med övriga i skolledningen utarbetar du strategier för skolans fortsatta utveckling och ledning mot verksamhetens gemensamma mål.
Din kompetens och ditt ledarskap
Vi söker dig med lärarlegitimation samt flerårig erfarenhet av att ha arbetat som bitr. rektor. Du är väl insatt i skollagsstiftning och i övriga styrdokument, såväl stadens som statens.
Som chef har du har en helhetssyn som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut med utgångspunkt i att varje elev och varje medarbetare ska komma till sin rätt.
I uppdraget som bitr. rektor:
• leder du utifrån ett medvetet systematiskt kvalitetsarbete med ett ledarskap som präglas av tillit och lyhördhet.
• är du en lösningsfokuserad, tydlig och kravställande ledare.
• är du stabil, lugn och kontrollerad i stressade situationer och har en hög grad av samarbetsförmåga.
• har du förmågan att arbeta mot mål och fokusera på resultat.
• kommunicerar du på ett tydligt sätt.
• har du en hög grad av samarbetsförmåga och helhetssyn.
• har du ett systematiskt förhållningssätt och har förmågan att organisera för både det dagliga och det mer långsiktiga arbetet på skola.
Rent formellt söker vi dig som:
• är legitimerad lärare med flera års erfarenhet av undervisning
• har flerårig erfarenhet som biträdande rektor på en F-9 skola
Meriterande med:
• erfarenhet som förstelärare
• erfarenhet av arbete med fritidsverksamhet och fritidshem
• erfarenhet av arbete på en skola med liknande socioekonomiska förutsättningar
• avslutat rektorsprogram
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation, utvecklingsbenägenhet och engagemang för tjänsten. I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Hässelbygårdsskolan Kontakt
Jacob Sundström jacob.sundstrom@edu.stockholm.se 0761233168 Jobbnummer
9511143