Biträdande rektor till Djupedalskolan
2026-03-23
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda kommun - en kommun som vågar. Här arbetar cirka 3000 medarbetare tillsammans för att skapa Sveriges bästa skolor.Djupedalskolan är en 4-9-skola med cirka 420 elever i centrala Mölnlycke. Hos oss möts du av en varm och professionell kultur där vi stöttar varandra, har höga förväntningar och ett tydligt fokus på undervisningens kvalitet. Du blir en del av ett engagerat ledningsteam där vi samarbetar nära och utvecklas tillsammans. Här är det nära mellan beslut och handling - och du ser effekten av ditt ledarskap.
Ditt uppdrag
Som biträdande rektor har du ett tydligt operativt och pedagogiskt ledarskap och arbetar nära rektor. Du är en nyckelperson i att skapa struktur, kvalitet och trygghet i vardagen.
Du ansvarar för att:
• leda verksamheten i särskild undervisningsgrupp och fritidsklubb
• ha personalansvar för cirka 10-20 medarbetare
• leda och utveckla medarbetare
• samverka med elever och vårdnadshavare i årskurs 4-6 och i särskild undervisningsgrupp åk 4-9
• ingå i elevhälsoteamet (EHT)
• bidra till och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet
Ditt ledarskap
Vi söker dig som vill leda med både riktning och relation. Du är tydlig, strukturerad och har god förmåga att skapa förtroende. Du tar initiativ, fattar beslut och driver arbetet framåt, samtidigt som du utvecklar andra genom dialog, återkoppling och stöd.
Det här krävs för tjänsten
För att lyckas i rollen som biträdande rektor behöver du ha en stabil pedagogisk grund, erfarenhet av skolans uppdrag och en förmåga att leda människor och verksamhet.
Kvalifikationer - krav:
• pedagogisk högskoleexamen, lärarutbildning eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant
• flerårig erfarenhet av arbete i grundskola
• erfarenhet av att leda, samordna och driva utvecklingsarbete
• god kunskap om skolans styrdokument och elevhälsoarbete
• mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
• rektorsutbildning
• erfarenhet av personalansvar
• arbete i särskild undervisningsgrupp eller elevhälsoteam
• erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som biträdande rektor är ditt ledarskap avgörande. Du skapar tillit, riktning och engagemang i vardagen - i mötet med medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Vi söker dig som:
• bygger förtroendefulla relationer och skapar delaktighet
• leder tydligt och strukturerat med fokus på uppföljning och resultat
• kommunicerar klart och anpassar dig efter mottagare
• är lösningsfokuserad, tar initiativ och driver arbetet framåt
• utvecklar andra genom att coacha och ge återkoppling
• är lyhörd och fattar välgrundade beslut
Du delar vår övertygelse om att goda relationer, kvalitativ undervisning och höga förväntningar på varandra skapar bästa förutsättningar för elevers lärande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt ledaruppdrag där du kan påverka på riktigt och bidra till skolans utveckling.
Vi erbjuder:
• ett stimulerande uppdrag med stort ansvar
• nära samarbete med rektor och kollegor
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• en kultur präglad av tillit, samarbete och arbetsglädje
• stöd i ditt ledarskap och möjlighet att växa
• förmåner enligt avtal samt balans mellan arbete och fritid
• Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
I denna rekrytering kan intervjuer komma att ske löpande under ansökningstiden. Slutkandidater kommer att genomgå testning som en del av urvalsprocessen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314455".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Rektor
Aleksandar Kovacevic aleksandar.kovacevic@harryda.se 031-724 82 25
