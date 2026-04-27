Biträdande rektor till Djupedalskolan
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda kommun - en kommun som vågar. Här arbetar cirka 3 000 medarbetare tillsammans för att skapa Sveriges bästa skolor.
Djupedalskolan är en kommunal grundskola för årskurs 4-9 med cirka 420 elever, centralt belägen i Mölnlycke. Hos oss möts du av en varm, professionell och utvecklingsinriktad kultur där vi stöttar varandra, har höga förväntningar och håller fast vid att goda relationer och undervisning av hög kvalitet gör verklig skillnad för eleverna. Nu söker vi en biträdande rektor som vill ta ett tydligt operativt ansvar för verksamheten i årskurs 4-6 och fritidsklubben.
Ditt uppdrag
I ditt uppdrag ingår den dagliga ledningen av verksamheten inom årskurs 4-6 och fritidsklubben, med ansvar för struktur, trygghet och goda förutsättningar för undervisning, lärande och trivsel. Du leder arbetet nära medarbetarna och elevernas vardag och har ett tydligt personalansvar inom ditt område.
Du samverkar med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar aktivt till skolans elevhälsoarbete och systematiska kvalitetsarbete. Rollen passar dig som vill kombinera ett närvarande vardagsledarskap med ett långsiktigt utvecklingsperspektiv.
Ditt ledarskap:
Vi söker dig som leder med både riktning och relation. Du har ett starkt och välutvecklat professionellt omdöme. Du är trygg, tydlig och strukturerad, samtidigt som du möter andra med värme, lyhördhet och ödmjukhet. Med god självkännedom och hög emotionell kompetens skapar du tillitsfulla relationer och inger förtroende hos elever, vårdnadshavare och medarbetare.
Du trivs i ett uppdrag där du behöver vara både operativ, lösningsfokuserad och utvecklingsdriven. Du tar ansvar, fattar beslut och driver arbetet framåt på ett sätt som skapar delaktighet och får andra att växa. Ditt ledarskap präglas av lugn, tillit och omtanke, och du förstår vikten av att förena tydlighet med värme i vardagen.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleexamen, lärarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant och som har flerårig erfarenhet av arbete i grundskola, god kunskap om skolans styrdokument och erfarenhet av att leda, samordna eller driva utvecklingsarbete i skolverksamhet. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av skolledaruppdrag eller annat ledningsansvar i skola, liksom erfarenhet av personalansvar, elevhälsoarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser också gärna att du har arbetat som lärare eller skolledare i årskurs 4-6 och har erfarenhet av fritidshem eller fritidsklubb. Genomförd eller påbörjad rektorsutbildning är positivt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som biträdande rektor är ditt ledarskap avgörande. Vi söker dig som har ett starkt omdöme och som leder på ett motiverande, inkluderande och förtroendefullt sätt. Du har stor självinsikt, är ödmjuk i mötet med andra och har god förmåga att förstå människors olika perspektiv och behov.
Du bygger tillitsfulla relationer och skapar delaktighet, samtidigt som du leder tydligt och strukturerat med fokus på kvalitet, uppföljning och resultat. Du kommunicerar klart, anpassar dig efter mottagare och situation och fattar välgrundade beslut, även i komplexa sammanhang.
Du är lösningsfokuserad, tar initiativ och driver arbetet framåt, men gör det med respekt för dem du leder och tillsammans med dem omkring dig. Du delar vår övertygelse om att goda relationer, kvalitativ undervisning och höga förväntningar på varandra skapar de bästa förutsättningarna för elevers lärande och utveckling
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt ledaruppdrag där du får möjlighet att utvecklas själv och tillsammans med andra. Du kommer till en verksamhet där det finns struktur, engagemang och en stark tro på att vi lyckas bäst tillsammans.
Du arbetar nära rektor och övriga kollegor och får vara med och leda en viktig del av skolans vardag. Vi erbjuder stöd i ditt ledarskap, goda möjligheter till kompetensutveckling och en kultur som präglas av tillit, samarbete och arbetsglädje.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
I denna rekrytering kan intervjuer komma att ske löpande under ansökningstiden. Slutkandidater kommer att genomgå testning som en del av urvalsprocessen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
