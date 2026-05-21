Biträdande rektor Skogsbo Skola
2026-05-21
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vi söker dig som vill vara med och ta en central roll i arbetet med att leda och utveckla Skogsbo skola tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare. Här möts pedagogiskt ledarskap, samarbete och utvecklingsarbete i en roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad för både elever och personal varje dag.
Skogsbo skola är en F-6 skola strax utanför centrala Avesta med cirka 450 elever och 75 medarbetare. Skolan befinner sig i en utvecklingsfas och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för lärande genom trygghet, delaktighet och undervisning av god kvalitet både i skolan och på fritidshemmet.
På Skogsbo skola arbetar vi långsiktigt för att skapa en trygg, sammanhållen och utvecklande lärmiljö, där elever och medarbetare får möjlighet att växa. Hos oss blir du en viktig del av skolledningen i en verksamhet som präglas av framtidstro, engagemang och gemensamt ansvarstagande.
Bli en del av vårt arbete för en skola där lärande, trygghet och tillsammansarbete står i centrum och var med och utveckla Avesta kommun tillsammans med oss. Framtiden bygger vi idag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-21Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor har du en central roll i skolans ledning och utveckling. Du arbetar nära rektor och övrig skolledning för att skapa en sammanhållen verksamhet med gemensam värdegrund och tydlig riktning.
I rollen har du verksamhets- och personalansvar för fritidshemspersonal samt ansvar för elevhälsoarbetet i skolans trygghetsteam. Ditt pedagogiska ledarskap blir en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Leda, stötta och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet.
• Ansvara för personalfrågor såsom arbetsmiljöarbete, rekrytering, medarbetarsamtal och kompetensutveckling.
• Driva och följa upp utvecklingsarbete inom fritidshemmet och trygghetsteam.
• Bidra till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö för elever och personal.
• Samverka med elevhälsa, vårdnadshavare och andra funktioner för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling.
Du blir en viktig del av ett nära och prestigelöst samarbete där skolledning och medarbetare tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten och skapa bästa möjliga förutsättningar för elever och personal.Kvalifikationer
I Avesta kommun vet vi att snällaste laget vinner därför söker vi dig som bygger förtroende, skapar delaktighet och leder genom ett prestigelöst och tillitsfullt samarbete.
Du är en trygg och tydlig ledare som har förmåga att skapa engagemang och riktning i vardagen. Genom ett coachande förhållningssätt och god kommunikativ förmåga skapar du goda relationer med både elever, medarbetare och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för skolutveckling och som drivs av att skapa goda förutsättningar för lärande, trygghet och utveckling. Du arbetar strukturerat och långsiktigt samtidigt som du är lyhörd och flexibel i mötet med människor och verksamhetens behov.
Du värdesätter samarbete och bidrar till en arbetsmiljö där människor känner sig inkluderade, sedda och motiverade att bidra. Genom ditt ledarskap skapar du tydlighet, delaktighet och en stark vi-känsla i organisationen.
För att lyckas i rollen ser vi också att du är nyfiken på utveckling och ser möjligheter i hur digital teknik kan bidra till att stärka kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Hos oss gör ditt arbete skillnad varje dag och vi tror att de bästa resultaten skapas tillsammans.
Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning med inriktning mot pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Har erfarenhet av arbete i arbetsledande funktion inom skolan.
• Har god kunskap om skolans och fritidshemmets styrdokument, uppdrag och struktur.
• Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Har god digital kompetens och intresse för hur digitala verktyg kan utveckla verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i skola eller fritidshemsverksamhet, har genomfört rektorsprogrammet eller tidigare arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser också positivt på erfarenhet av elevhälsoarbete och arbete i tvärprofessionella team.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
