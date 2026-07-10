Biträdande rektor SFI och anpassad utbildning
Lidköpings Kommun / Pedagogchefsjobb / Lidköping Visa alla pedagogchefsjobb i Lidköping
2026-07-10
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Område Arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för arbetsmarknadsenheten, inklusive flyktingmottagning och KAA, samt vuxenutbildningen i Lidköpings kommun. Inom samverkan Campus Västra Skaraborg bedrivs vuxenutbildning för invånare i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Vara kommuner. Lidköpings kommun är huvudman för denna samverkan, som omfattar samtliga delar av Komvux. Inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning bedrivs även utbildningar på yrkeshögskole- och högskolenivå. Verksamheten har omkring 2 000 studerande på hel- eller deltid.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en biträdande rektor för SFI och anpassad utbildning till Campus Västra Skaraborg inom område Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Som biträdande rektor kommer du främst att arbeta operativt och i nära samarbete med rektor, som också blir din närmaste chef. Du kommer att arbeta tillsammans med yrkesskickliga kollegor och ingå i områdets ledningsgrupp.
I uppdraget ingår ansvar för elever, personal, ekonomi och kvalitetsarbete. Som biträdande rektor är du med och leder arbetet med att verkställa målen i styrdokumenten och de kommunala besluten för verksamheten. Du är elevernas självklara företrädare och coachar dina medarbetare för att nå uppsatta mål och goda resultat.
Tillsammans med rektor ansvarar du för SFI och anpassad utbildning inom Campus Västra Skaraborg.
Vem är du?
Du har erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildning och pedagogik. Vidare har du en pedagogisk högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Det är meriterande om du tidigare har haft ett ledaruppdrag och har förståelse för hur verksamhet och ekonomi hänger samman.
Eftersom vuxenutbildningen i stor utsträckning fungerar som en regulator för arbetsmarknadspolitiken är det viktigt att du har förmåga att se utbildning som ett verktyg för kompetensförsörjningen inom både näringsliv och offentlig sektor.
Du är:
engagerad, positiv och lösningsfokuserad
kreativ, flexibel, drivande och har lätt för att samarbeta
inspirerande och en god kommunikatör
tydlig och strukturerad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
)
531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Sektor bildning, Arbetsmarknad och vuxenutbildning Jobbnummer
9998823