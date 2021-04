Biträdande rektor Polhemsskolan - Gävle kommun, Utbildning Gävle - Pedagogchefsjobb i Gävle

Gävle kommun, Utbildning Gävle / Pedagogchefsjobb / Gävle2021-04-09Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.2021-04-09Vi söker nu en biträdande rektor till Polhemsskolan som kommer ha det övergripande ansvaret för Bygg och anläggningsprogrammet, El och energiprogrammet samt Industritekniska programmet.Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med lärarna leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande.I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera, såväl som att följa upp och utvärdera.I ditt arbete stödjer du dig naturligt på skolans olika styrdokument.Du är arbetsledare på skolan vilket innefattar elev-, personal- och utvecklingsfrågor. Du deltar i rekrytering av skolans personal och genomför medarbetar- och lönesamtal. I dina arbetsuppgifter ingår även att ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete. Du verkar för att utveckla samarbete och samverkan med grundskola, högskola och näringsliv.Du är direkt underställd rektor och ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i skolans ledningsgrupp för de nationella programmen. Du deltar i ledning och utveckling av Polhemsskolans verksamhet och det systematiska utvecklings och kvalitetsarbetet tillsammans med övriga rektorers ledningsgrupper. Kvalitets- och utvecklingsfrågor är självklara ledstjärnor för Polhemsskolan.Polhemsskolan är Gävle största gymnasieskola med ca 1600 elever. På Polhemsskolan finns tio nationella program, fyra introduktionsprogram och gymnasiesärskola med sex program. Skolans nationella program är indelad i fyra sektorer som leds av varsin biträdande rektor. På Polhemsskolan finns väl utvecklade arbetslag och ett omfattande kvalitetsarbete vars syfte är att öka elevernas måluppfyllelse.Som nyanställd skolledare kommer du att få ett skräddarsytt introduktionsprogram och stöd av vår resursrektor som stöttar våra skolledare i Gävle kommun med mentorskap, reflektionsforum och coachning. Du får även stöd från våra stödfunktioner inom områdena ekonomi, HR, juridik, kommunikation och IT. Du får löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.Läs mer om skolan på www.polhemsskolan.gavle.se Vi söker dig som har pedagogisk högskoleexamen/universitetsexamen och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet och erfarenhet av utvecklingsarbete i skolan. Erfarenhet från gymnasiets yrkesprogram är meriterande. Om du har genomgått rektorsutbildningen ses det som en merit. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument samt övrig relevant lagstiftning.Vi söker en tydlig och trygg pedagogisk ledare med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Du har förmågan att leda ochmotivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du trivs med att vara ansiktet utåt och är samtidigt en synlig och närvarande ledare på skolan. Du har en god kommunikativ förmåga, samarbetar bra med andra och ser vikten av att bygga goda relationer. Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.