Biträdande rektor Kisslebergsskolan
2025-09-02
Om arbetsplatsen
Kisslebergsskolan är en F-6 skola med ca 300 elever.
På skolan finns tre arbetslag; fritidshemmet, F-3, 4-6. Fritidshemmet består av 4 stycken mindre avdelningar.
Nu har du chans att bli en del av oss på Kisslebergsskolan.
Personalen på skolan är engagerad och all personal arbetar mot att alla elever ska känna sig trygga och få den stimulans och undervisning som de behöver.

Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsansvar fritidshemmet
Personalansvar för fritidspersonal och elevassistenter.
Vikarieanskaffning
Schemaläggning
Upprättandet av rutiner och planer
Brandskydd
Stötta rektor i det dagliga arbete
Tjänsten är 50-100% beroende på din kompetens.
Vem söker vi
Vi strävar efter att hitta en person med rätt personlighet och kompetens. Rätt person för detta jobb trivs i en verksamhet som är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Vi söker dig som är en engagerad person som brinner för att utveckla skolan. Du behöver vara drivande och få med dig medarbetare. Du har en god kommunikationsförmåga och är duktig på att föra tuffa samtal.
Du behöver vara självgående och kunna dela ut uppgifter som du sedan följer upp.
I skolan är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad då vi vill skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Du har också en förmåga att möta elever på ett bra sätt och du kommer vara ansvarig för att leda arbetet med skolans elevråd. Kvalifikationer
God ledarskapsförmåga
Förståelse och kunnande kring organisering av en skola
God kommunikationsförmåga
God pedagogisk insikt
Har erfarenhet av att ha arbetat i skola som biträdande rektor, försterlärare, specialpedagog, kurator eller liknande.

Övrig information
Anställningsintervjuer sker fortlöpande under hela ansökningsperioden. Intervjuer och anställning kan ske innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka in din ansökan. Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Tjänsten startar 2026-01-06.
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
