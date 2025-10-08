Biträdande rektor Frostaskolan
2025-10-08
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet. Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur. Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare. Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Sektor Bildning arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolan ska nå sina mål. Kommunövergripande fokusområden är språkutveckling, matematik och närvaro.
Frostaskolan består av enheterna åk f-6 och fritidshem samt åk 7-9. Tillsammans går det ca 500 elever på skolan. Vi lägger stor vikt vid alla elevers rätt att må bra i skolan samt möjligheten att utvecklas efter sin egen personliga förmåga. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, där allas lika värde är en självklarhet.
På Frostaskolan sätter vi eleven i centrum och ger eleverna både ansvar och möjlighet att påverka sin skola. Frostaskolans elevråd är ett av Sveriges mest aktiva. De driver frågor som berör eleverna och anordnar regelbundet aktiviteter.
2029 flyttar högstadiet in en nybyggd skola som ska uppföras på det befintliga skolområdet.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt. Vi har höga förväntningar på vår verksamhet, våra medarbetare och våra elever. Vi arbetar för en lärande miljö med kvalité och som präglas av trygghet och studiero.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kommer att ske fredagen den 24/10.
Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med Frostaskolans två rektorer, lärare och övriga medarbetare leda arbetet för bättre lärande och högre måluppfyllelse för elever på Frostaskolan.
Som biträdande rektor arbetar du på rektors uppdrag där ni tillsammans planerar, organiserar och följer upp verksamheten. Du skapar förutsättningar för att varje medarbetare får det stöd och den ledning som behövs för att kunna fullfölja sitt uppdrag.
Du arbetar tätt tillsammans med rektorerna vilket innebär att en aktiv dialog inom vårt ledningsteam är en avgörande framgångsfaktor för oss och därmed för vår verksamhet. Att du besitter förmågan att visa och skapa tillit och förtroende är grundläggande för oss.
I tjänsten ingår ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du kommer främst tillsammans med rektor vara ansvarig och pedagogisk ledare för fritidshemmet och modersmål samt ha andra arbetsuppgifter som bestäms i samråd med rektorerna.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av grundskolans olika verksamheter och har genomgått rektorsutbildning alternativt erfarenhet av ledningsarbete på grundskolan.
Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och driver utveckling utifrån identifierade behov. Det är viktigt att du tillsammans med ledningsgruppen arbetar med en helhetssyn på skolans verksamhet.
Du har goda ledaregenskaper, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling för att skapa motivation samt stödjer medarbetarna genom ett närvarande ledarskap.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tack på förhand! Ersättning
