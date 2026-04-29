Om skolan
Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en väletablerad waldorfskola med en över 60-årig historia. Skolan är vackert belägen på en höjd med utsikt över staden, omgiven av en generös naturtomt som inbjuder till både lek och lärande i en inspirerande miljö. Idag har vi ca 235 elever fördelade på klasserna F-9. Mer information om skolan hittar du på hemsidan: www.steinerskolan.se
Om jobbet Som biträdande rektor hos oss kommer du att stödja rektor i att leda och utveckla vår pedagogiska verksamhet. I rollen ingår personalansvar, vilket bland annat innefattar medarbetarsamtal samt att ge stöttning och handledning till dina medarbetare för att främja deras fortsatta utveckling. Hur fördelningen av uppdragen mellan rektor och biträdande rektor görs beror till stor del på dig som söker och vilka erfarenheter du har med dig.
Om dig För att lyckas i rollen krävs det att du är strukturerad och målmedveten. Du planerar, organiserar och följer upp arbetet på ett sätt som skapar trygghet och kvalitet i verksamheten. Som person är du stabil i ditt ledarskap; du hanterar press och komplexa situationer på ett lugnt och professionellt sätt samt bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du är samarbetsorienterad och prestigelös, bygger förtroendefulla relationer och samverkar väl med medarbetare, elever och vårdnadshavare med fokus på skolans gemensamma mål. Därtill har du en god analytisk förmåga, fattar välgrundade beslut och ser samband mellan det dagliga arbetet och skolans långsiktiga utveckling. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lärarexamen och erfarenhet av att arbeta i grundskola.
Pedagogisk insikt, förvärvad både genom utbildning och praktisk erfarenhet.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap.
Genomgången eller påbörjad rektorsutbildning.
Utbildning och/eller erfarenhet av Waldorforpedagogik.
Övrigt
Omfattning: Tjänsten är på ca 40-50 %.
Startdatum: Augusti.
Vänta inte med att söka tjänsten då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: rektor@steinerskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande rektor".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Rudolf Steinerskolan
, http://www.steinerskolan.se
Tallhöjdsgatan 1 (visa karta
)
416 74 GÖTEBORG
Rudolf Steinerskolan i Göteborg Kontakt
Rektor
Tara Anthin rektor@steinerskolan.se 0706-272724
