Biträdande Rektor
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Biträdande rektor till Praktiska i Halmstad
Ditt uppdrag
I den spännande rollen som biträdande rektor hos oss på SKOLA STAD söker vi en trygg,
handlingskraftig och kommunikativ ledare. Du har en utvecklad förmåga att samarbeta med andra
för att söka lösningar som gynnar eleverna och verksamhetens bästa och är väl förtrogen med
gymnasieskolans styrdokument.
Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp och leder tillsammans med rektor det
pedagogiska arbetet och arbetar för en fortsatt hög kvalitet och goda resultat för våra elever. Rektor
delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter utifrån skolans behov där du också agerar
ställföreträdande rektor när så krävs. I tjänsten ingår personal- och arbetsmiljöansvar, det är därför
meriterade om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning och personalansvar. Uppdraget innebär
kontakt med medarbetare och elever samt externa kontakter mot vårdnadshavare, kommuner,
fastighetsägare och leverantörer. Du ingår även i skolans elevhälsoteam och har där ett delat ansvar
med rektor för att leda olika insatser och åtgärder på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där provanställning tillämpas.
Start för tjänsten enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår skola med starkt engagemang och tilltro till våra
medarbetare och elever. Som person är du en lagspelare och en god relationsbyggare. Du är kreativ i
ditt tankesätt och samtidigt en god organisatör som har förmåga att skapa struktur i verksamheten.
Du tillvaratar och utvecklar våra medarbetares kompetenser för att tillsammans skapa de bästa
förutsättningarna för våra elever.
Vi ser att du har god insyn i skolvärldens allmänna verksamhet och dess styrdokument för att kunna
utmana oss pedagogiskt och bidra till utveckling av verksamheten. Du har en pedagogisk utbildning
och har tidigare haft ledande uppdrag inom skolan, gärna från yrkesgymnasium. Kunskap om APL
samt lärlingsutbildning är ett plus, samt att du har arbetat med Introduktionsprogram är
meriterande. Vidare en god förståelse för de möjligheter och utmaningar som finns gällande elever,
personal och utveckling. Erfarenhet av studieadministrativa system såsom schemaläggning och övriga
elevhanteringssystem är meriterande såväl som påbörjad- eller avslutad rektorsutbildning.
Du är en nyckelperson i att skapa ett gott klimat som främjar långsiktighet, kvalitet och innovation
för medarbetare och elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din roll som biträdande rektor. Som en skola inom
AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia
Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får möjlighet till erfarenhetsutbyte
med andra kollegor inom övriga Rytmus-skolor men även med andra inom AcadeMedia-koncernen.
Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag,
pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du
enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som
arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera
stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Halmstad
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31. Då urval och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du gör din
ansökan omgående.
Kontaktperson: Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Boris Slijepcevic på telefonnr: 070-5087530
alternativt mejl borislav.slijepcecevic@praktiska.se
.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du
motiverar varför du söker dig till oss och just denna tjänst.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer påwww.academedia.se.
Om du erbjuds anställning hos oss kommer du att få visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan
anställningsavtalet träder i kraft. Beställ utdrag i god tid då det tar upp till två veckor att få hem
dokumentet.
