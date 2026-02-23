Biträdande Rektor

Praktiska Sverige AB / Pedagogchefsjobb / Halmstad
2026-02-23


Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?

Välkommen till gemenskapen!

Biträdande rektor till Praktiska i Halmstad

Ditt uppdrag

I den spännande rollen som biträdande rektor hos oss på SKOLA STAD söker vi en trygg,

handlingskraftig och kommunikativ ledare. Du har en utvecklad förmåga att samarbeta med andra

för att söka lösningar som gynnar eleverna och verksamhetens bästa och är väl förtrogen med

gymnasieskolans styrdokument.

Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp och leder tillsammans med rektor det

pedagogiska arbetet och arbetar för en fortsatt hög kvalitet och goda resultat för våra elever. Rektor

delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter utifrån skolans behov där du också agerar

ställföreträdande rektor när så krävs. I tjänsten ingår personal- och arbetsmiljöansvar, det är därför

meriterade om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning och personalansvar. Uppdraget innebär

kontakt med medarbetare och elever samt externa kontakter mot vårdnadshavare, kommuner,

fastighetsägare och leverantörer. Du ingår även i skolans elevhälsoteam och har där ett delat ansvar

med rektor för att leda olika insatser och åtgärder på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där provanställning tillämpas.

Start för tjänsten enligt överenskommelse.

Profil
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår skola med starkt engagemang och tilltro till våra

medarbetare och elever. Som person är du en lagspelare och en god relationsbyggare. Du är kreativ i

ditt tankesätt och samtidigt en god organisatör som har förmåga att skapa struktur i verksamheten.

Du tillvaratar och utvecklar våra medarbetares kompetenser för att tillsammans skapa de bästa

förutsättningarna för våra elever.

Vi ser att du har god insyn i skolvärldens allmänna verksamhet och dess styrdokument för att kunna

utmana oss pedagogiskt och bidra till utveckling av verksamheten. Du har en pedagogisk utbildning

och har tidigare haft ledande uppdrag inom skolan, gärna från yrkesgymnasium. Kunskap om APL

samt lärlingsutbildning är ett plus, samt att du har arbetat med Introduktionsprogram är

meriterande. Vidare en god förståelse för de möjligheter och utmaningar som finns gällande elever,

personal och utveckling. Erfarenhet av studieadministrativa system såsom schemaläggning och övriga

elevhanteringssystem är meriterande såväl som påbörjad- eller avslutad rektorsutbildning.

Du är en nyckelperson i att skapa ett gott klimat som främjar långsiktighet, kvalitet och innovation

för medarbetare och elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder

Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din roll som biträdande rektor. Som en skola inom

AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia

Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får möjlighet till erfarenhetsutbyte

med andra kollegor inom övriga Rytmus-skolor men även med andra inom AcadeMedia-koncernen.

Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag,

pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrig information

Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du

enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som

arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera

stora och välkända varumärken.

Tillträdesdag: 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort: Halmstad

Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.

Sista dag att ansöka är 2026-03-31. Då urval och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du gör din

ansökan omgående.

Kontaktperson: Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Boris Slijepcevic på telefonnr: 070-5087530

alternativt mejl borislav.slijepcecevic@praktiska.se.

Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du

motiverar varför du söker dig till oss och just denna tjänst.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller

säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på

www.academedia.se.

Om du erbjuds anställning hos oss kommer du att få visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan

anställningsavtalet träder i kraft. Beställ utdrag i god tid då det tar upp till två veckor att få hem

dokumentet.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag

samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

