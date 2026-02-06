Biträdande rektor
2026-02-06
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Ekillaskolan ligger i centrala Märsta och erbjuder undervisning i årskurserna 7-9. Vi har idag 380 elever och tar även emot elever i förberedelseklass. Vi strävar efter att vi arbetar tillsammans för våra elever och vi betonar varje elevs rätt att få tillgång till god undervisning som leder till en så hög måluppfyllelse som möjligt. Ekilllaskolan ska vara den plats där samtliga elever trivs och känner trygghet, som möjliggör att just våra elever lämnar grundskolan rustade med framtidshopp, tilltro till egen förmåga och goda kunskaper inför fortsatta studier och en bra plats i vuxensamhället.
För att uppnå detta behöver vi arbeta tillsammans mot tydliga mål som hela verksamheten känner till och känner ägandeskap för. Våra elever representerar den mångfald som är vår gemensamma framtid. De bär på alla de kvaliteter och förmågor som ett modernt samhälle behöver.
Nu söker vi en biträdande rektor till Ekillaskolan som vill vara en drivande kraft i skolans utvecklingsarbete. Tillsammans ska vi fortsätta skapa en skola där varje elev ges möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi arbetar för en lärmiljö präglad av trygghet, studiero och vi behöver sätta undervisningen i centrum. För att nå dit behöver vi engagera och inspirera alla medarbetare i vårt gemensamma arbete.
Som biträdande rektor kommer du tillsammans med rektor att leda och utveckla processer inom ramen för arbets- och utvecklingsorganisationen. Du kommer ha ett helhetsansvar som innefattar personalansvar, administrativa uppgifter och att vara med och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du kommer bland annat att ansvara för våra administrativa system, samt planering, genomförande och efterbearbetning kring att skapa ett välfungerande schema för eleverna ur ett tydligt pedagogiskt perspektiv.
Du ingår i skolledningen som består av rektor och ytterligare två biträdande rektorer. Tillsammans arbetar vi aktivt för att ständigt utveckla skolans kärnuppdrag.
Sigtuna kommun är en kommun som satsar på ledarutveckling. Som ny biträdande rektor i Sigtuna Kommun erbjuds du mentorskap utifrån de behov du har och vi erbjuder både ledarprogram och chefsutbildningar. Alla chefer i kommunen går dessutom vårt interna ledarprogram som grundar sig i Utvecklande ledarskap (UL).Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning.
* Lärarlegitimation med behörighet och erfarenhet av att undervisa på högstadiet.
* Dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet av att ha arbetat som biträdande rektor eller i annan skolledarroll där helhetsansvar ingått, inklusive personalansvar, utvecklingsarbete och schemauppdrag.
* Erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell verksamhet och förståelse för interkulturellt arbete.
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att driva utveckling i en komplex miljö. Du är handlingskraftig med en stark drivkraft att utveckla både verksamhet och medarbetare. Som en närvarande ledare inspirerar och coachar du dina medarbetare, och med ett verksamhetsnära ledarskap förmedlar du en tydlig vision och arbetar systematiskt mot definierade mål.
Du har en samarbetsorienterad inställning som gör att du hittar gemensamma lösningar och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Din trygghet som ledare syns i ditt sätt att hantera utmaningar med stabilitet och mod. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer och agerar som en förebild i möten med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Samtidigt är du utvecklingsbenägen, vilket innebär att du aktivt söker förbättringsmöjligheter och tar initiativ till förändring när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Låter tjänsten intressant? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
