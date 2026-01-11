Biträdande Rektor
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Är du den vi söker?
Vill du vara med och leda förskolor där barnets bästa alltid står i fokus och där trygghet, lärande och nyfikenhet är grunden för allt vi gör? Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad biträdande rektor som vill bidra till att forma en inkluderande och kvalitativ förskoleverksamhet.
Om uppdraget
Som biträdande rektor är du en viktig del av ledningen och arbetar nära rektor för att säkerställa hög kvalitet i utbildningen. Du leder och stödjer arbetslagen i deras pedagogiska arbete, alltid med barnets bästa som utgångspunkt. Du deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet och är en närvarande ledare i vardagen.
I rollen ingår bland annat att:
• Stödja och handleda arbetslagen i det pedagogiska utvecklingsarbetet
• Arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av verksamhetens mål
• Arbeta med administrativa uppgifter såsom löner och anställningar
• Delta i personal- och arbetsmiljöarbete
• Driva och följa upp utvecklingsprojekt utifrån styrdokument och verksamhetens behov
• Vara ett närvarande stöd för barn, vårdnadshavare och medarbetare
Vi söker dig som:
• Har pedagogisk högskoleexamen, gärna med inriktning mot förskola
• Har erfarenhet från arbete i förskola och gärna tidigare ledaruppdrag
• Är väl förankrad i förskolans styrdokument och arbetar med ett professionellt, inkluderande och barnfokuserat förhållningssätt
• Har god kommunikativ förmåga och lätt att skapa förtroendefulla relationer
• Är strukturerad, lösningsfokuserad och trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Specialpedagogisk kompetens eller erfarenhet är meriterande och ses som en stor tillgång i rollen
Vi erbjuder:
• En engagerad och utvecklingsfokuserad förskoleverksamhet där barnets bästa alltid är vägledande
• Ett nära samarbete med rektor
• Möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap
• Kompetensutveckling och goda möjligheter att påverka
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.

