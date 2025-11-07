Biträdande rektor
2025-11-07
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Kungsgårdsskolan är en F-6-skola med tillhörande fritidshem och har cirka 475 elever och 70 anställda. Skolan är vackert belägen mitt i centrala Säter och till skolområdet hör även Prästgärdet där förskoleklasserna är placerade. Skolans ledningsgrupp består idag av en rektor och två biträdande rektorer.
Inom kort ska ombyggnation påbörjas av hela Kungsgårdsskolan till för att skapa en modern och funktionell F-6-skola för cirka 550 elever och 70 personal. Projektet omfattar cirka 7 900 kvm BTA (den totala arean av en byggnads samtliga våningsplan, inklusive ytterväggar) och inkluderar grundskola, fritidshem och specialsalar samt en genomarbetad skolgård. se mer om kommande ombyggnation via Säters kommuns hemsida.
Vill du vara med och leda utvecklingen inom Säters grundskoleområde? Då kan du vara vår nya biträdande rektor. Som biträdande rektor hos oss får du stora möjligheter att bidra till en framgångsrik skola där elevens utveckling, trygghet och lärande alltid står i centrum.
Som biträdande rektor är du en central del av skolans ledning och arbetar nära rektor och din biträdande rektorskollega för att leda och utveckla verksamheten. Rollen innebär ett tydligt och närvarande ledarskap, både i det dagliga arbetet och i skolans långsiktiga utveckling.
I Säters kommun har även biträdande rektorer ett delegerat personalansvar. Du har personalansvar för lågstadiet inklusive fritidsverksamheten, vilket omfattar rekrytering, medarbetarsamtal, kompetensutveckling och lönesamtal. Du ansvarar också för delegerade arbetsmiljöuppgifter inom lågstadiet och fritidsområdet, och säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och utvecklas.
Du följer upp och utvecklar kvaliteten i undervisningen och ser till att styrdokument, riktlinjer och skolans mål efterlevs. I nära samarbete med elevhälsoteamet arbetar du för att skapa en trygg, inkluderande och stödjande lärmiljö.
Du samordnar schemaläggning, bemanning och administrativa processer inom ditt ansvarsområde tillsammans med administratören som är skolans schemaläggare och med stöd från dina kollegor i ledningsgruppen.
I rollen ingår också att driva, förvalta och stödja skolutvecklingsarbete, både självständigt och i samverkan med skolledning och medarbetare. Du bygger och upprätthåller goda relationer med elever, vårdnadshavare och externa samarbetspartners. Vid behov fungerar du som ställföreträdande rektor och bidrar till en stabil, tydlig och välfungerande skolledning.Kvalifikationer
För tjänsten som biträdande rektor krävs att du har relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget, samt bakgrund från arbete i grundskolan, gärna inom F6 och/eller fritidshem. Du har tidigare haft lednings- eller utvecklingsuppdrag, till exempel som arbetslagsledare, teamledare eller projektledare, och du har erfarenhet av personalansvar, arbetsmiljöarbete eller schemaläggning. Du har god förmåga att leda och motivera personal, bygga förtroendefulla relationer och omsätta styrdokument, skollag och andra regelverk i praktiken. Rollen kräver även god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat med uppföljning, dokumentation och analys, liksom förmåga att driva och samordna utvecklingsarbete. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har genomfört eller påbörjat rektorsutbildningen, liksom om du har erfarenhet av elevhälsoarbete och nära samverkan med elevhälsoteam. Erfarenhet från F3 eller fritidshem är en fördel, eftersom tjänsten riktar sig mot lågstadiet och fritidsverksamheten. Även erfarenhet av kommunal skolorganisation och god vana av digitala verktyg och administrativa system ses som meriterande.
Som person har du ett tryggt och tydligt ledarskap och förmåga att skapa struktur, stabilitet och arbetsro. Du är lösningsfokuserad, har ett positivt och professionellt förhållningssätt och trivs med att samarbeta nära andra i en ledningsgrupp. Du har integritet, gott omdöme och förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer. Dessutom har du lätt att skapa engagemang och delaktighet hos både personal och elever.
ÖVRIGT
På Kungsgårdsskolan eftersträvar vi jämställdhet och ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, personliga egenskaper och ledarskapsförmåga.
Tillsättning av tjänsten kan endast göras under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Inför anställning krävs att du lämnar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret i enlighet med gällande lagstiftning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
