Biträdande rektor
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Nils Holgerssons utbildningscentrum (NHUC) är en dynamisk arbetsplats med c:a 100 medarbetare. NHUC erbjuder utbildning på tre nationella yrkesprogram, introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Skolan rymmer också ett internat samt ett skoljordbruk. Här möts, lär och utvecklas människor med olika bakgrund och förutsättningar under ledorden respekt, trygghet, glädje, gemenskap och ansvar.
Vi genomför just nu en omorganisation i syfte att stärka samsyn, helhet, stabilitet samt skapa synergieffekter mellan skolans olika delar.
I rollen som biträdande rektor kommer du tillsammans med rektor leda, organisera, samordna och utveckla verksamheten mot ökat lärande och ökad måluppfyllelse för eleverna samt verka för en god arbetsmiljö för personalen. Ditt ledarskap är relationsskapande och i centrum står eleven. Du kommer att ha ett pedagogiskt utvecklingsansvar och personalansvar för ett antal medarbetare samt leda resultat- och kvalitetsarbetet i dialog med dina medarbetare. Som pedagogisk ledare är du aktiv i arbetet med att driva och förverkliga skolans värdegrund och uppsatta mål.
Uppdrag och ansvar kommer att vara tydligt fördelade mellan de biträdande rektorerna. Var och en ansvarar för att de tilldelade delarna av verksamheten följer styrdokument samt skolans gemensamma mål och riktning. De biträdande rektorerna kommer att ha skilda ansvarsområden men förväntas också samverka med varandra och skolans övriga delar.Kvalifikationer
Vi söker dig som tillsammans med rektor vill leda och utveckla skolan. Du ska ha erfarenhet av någon form av ledaruppdrag i gymnasieskola och anpassat gymnasium. Du är i grunden behörig lärare med en pedagogisk examen på högskolenivå eller universitetsnivå. Det är också att föredra om du har erfarenhet av vuxenutbildningen.
Du besitter god förmåga och intresse av att inspirera och engagera dina medarbetare samt driva pedagogisk utveckling. Du motiveras av utmaningar och att få arbeta utvecklande. Som person är du lyhörd och har förmågan att möta människor i olika sammanhang. Du är en god kommunikatör och tydlig i ditt ledarskap såväl mot elever som mot medarbetare. Genom din nyfikenhet och ditt mod driver du utveckling och når därigenom goda resultat. Du är en synlig och närvarande ledare som sprider energi och har lätt för att skapa engagemang och goda lärmiljöer med fokus på elevens bästa.
Du ska ha kunskap och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och vara väl förtrogen med skolans styrdokument. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Meriterande om du har genomgått det statliga rektorsprogrammet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
