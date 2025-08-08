Biträdande rektor
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Röda stans grundskola startade hösten 2002 i centrala Norrköping. Skolan ligger nära Folkparken, Resecentrum, Stadsbibliotek, museum, konserthall, Himmelstalund med dess historiska miljö av runstenar mm. Idag har vi ca 590 barn och elever från förskola till årskurs 9. Vi har ett 70-tal engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag. Vi har ett starkt elevhälsoteam, trygghetsteam och utvecklingsgrupp. Det arbetar fem förstelärare på skolan.
Hos oss på Vittra Röda stan möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och god gemenskap. Du arbetar i en stimulerande, utmanande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Som biträdande rektor får du möjlighet att delta i och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring elever och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag. Du har din egen individuella utvecklingsplan för att du ständigt ska utvecklas och ta nya kliv i din professionella roll. Vittra har attraktiva anställningsvillkor och förmåner samt erbjuder marknadsmässiga löner.
Detta söker vi:
Vi söker dig som är erfaren och dokumenterat skicklig lärare eller skolledare, som tycker om att arbeta med ledningsfrågor, arbeta systematiskt med kunskapsresultat och elevhälsa. Vi lägger stor vikt på det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet samt det systematiska kvalitetsarbetet.
Du har en god förmåga att se alla elevers unika behov utifrån olika perspektiv samt förmågan att hitta de lösningar som passar bäst för varje enskild elev. Mycket god samarbetsförmåga krävs, samarbete sker med elever, föräldrar, lärare, och andra yrkeskategorier som på ett eller annat sätt samverkar kring elevernas hälsa och kunskapsutveckling.
Du ska på egen hand och i team driva olika processer för att utveckla verksamheten. Arbetsuppgifterna är mycket varierade och du måste vara en god problemlösare som kan tänka utanför boxen. Du är noggrann och ansvarsfull. Du slutför de arbetsuppgifter du tar på dig.
Om uppdraget:
Uppdragets fokus är att stärka elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Du kommer att ingå i skolans ledning jämte rektor och biträdande rektor för åk 7-9. Skolans ledningsgrupp består utöver rektor och två biträdande rektorer av arbetslagsledare för fritidshemmet, förskolan, F-3, åk 4-6 och åk 7-9. Du ska vara biträdande rektor för åk 4-6 samt fritidshemmet. Du ska arbeta övergripande strategiskt med analyser och kunskapsresultat. Kan du schemaläggning i SchoolSoft och Skola 24 är det meriterande.
Vi erbjuder:
I Vittra tillhör du alltid ett team/ arbetslag. Samarbetet i teamet är en avgörande faktor för att skapa en skolverksamhet av hög kvalitet, en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Röda Stan kan du gå in på vår hemsida, https://vittra.se/roda-stan/
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är den 5 september 2025. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Urval kommer att ske löpande. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vittra har Kollektivavtal med Sveriges skolledare, Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sara Johansson, sara.johansson@vittra.se
tel 011-213871 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
