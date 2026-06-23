Biträdande rektor - Hagaskolan
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Alvesta Visa alla pedagogchefsjobb i Alvesta
2026-06-23
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen i Alvesta
I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
Vill du vara med och leda Hagaskolans framtid?
Hagaskolan är Alvestas gemensamma högstadieskola – en central och viktig verksamhet där du som biträdande rektor får möjlighet att göra verklig skillnad, varje dag. Här möter du ca 470 elever och cirka 65 engagerade medarbetare i en verksamhet som präglas av utveckling, delaktighet och höga ambitioner.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor är du en del av skolans ledning och arbetar tillsammans med rektor i att utveckla och leda verksamheten. Du har en nyckelroll i att skapa struktur, riktning och goda förutsättningar för både elever och medarbetare.
Du är nära verksamheten i vardagen, du leder, stöttar och utvecklar arbetet tillsammans med kollegor, med fokus på undervisningens kvalitet och elevernas lärande.
Du bidrar till att bygga en kultur där ansvar, tillit och engagemang genomsyrar arbetet och där människor får möjlighet att växa och lyckas i sina uppdrag.
Uppdraget kräver närvaro, struktur och förmåga att prioritera i en verksamhet med högt tempo och ger också stora möjligheter att påverka och göra skillnad.
På Hagaskolan arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Vi har ett starkt fokus på kollegialt lärande och arbetar kontinuerligt med att utveckla vår undervisning och våra arbetssätt.
Vi tror på kraften i goda relationer, tydlig struktur och höga förväntningar både på oss själva och våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har pedagogisk examen och erfarenhet från skolans verksamhet
• är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en tydlig idé om hur de omsätts i praktiken
• är en trygg och tydlig ledare och chef som skapar förtroende genom relationer och kommunikation
• har förmåga att skapa engagemang och delaktighet, samtidigt som du vågar fatta beslut och driva arbetet framåt
• är strukturerad, initiativtagande och har ett starkt driv i utvecklingsfrågor
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledaruppdrag inom högstadieskola samt genomgått rektorsutbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan
Vi ser fram emot att lära känna dig som vill vara med och göra skillnad för våra elever och bidra till elevernas fortsatta utveckling
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333612/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Alvesta kommuns Kontaktcenter 0472-150 00 Jobbnummer
9975734