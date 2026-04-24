Biträdande projektledare klimatanpassning
2026-04-24
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Avdelningen för övergripande planering är en del av Gävle kommun som arbetar med strategisk utveckling och planering för att Gävle ska vara en attraktiv plats för Gävlebor och näringsliv. Vi har fokus på hållbarhet, långsiktighet och nära samverkan inom kommunen. Avdelningen består av två enheter Strategisk samhällsplanering och Miljöstrategiska enheten.
Denna tjänst har sin placering på Miljöstrategiska enheten som leds av enhetschef som också är din närmsta chef. På enheten arbetar 8 strateger med olika inriktningar samt en energi och klimatrådgivare.
Arbetsplatsen för denna tjänst är belägen i nyrenoverade lokaler i stadshuset, endast minuterspromenad till Gävle centralstation samt till bussförbindelser. Distansarbete upp till 50% finns avtalat inom sektorn.
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma ett klimatanpassat och hållbart Gävle? Nu söker vi en biträdande projektledare som vill bidra i arbetet med att stärka Gävles motståndskraft mot klimatförändringar och utveckla kommunen i en mer hållbar riktning.
Gävle kommun arbetar aktivt med klimatanpassning och deltar i flera projekt kopplade till klimatrelaterade risker och hållbar stadsutveckling. I rollen som biträdande projektledare kommer du att stötta huvudprojektledaren i pågående klimatanpassningsprojekt, med särskilt fokus på två nyligen uppstartade EU-projekt.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att driva utvecklingen av helheten och se till att Gävle utvecklas i linje med kommunstyrelsens prioriteringar och inriktning. I din roll som biträdande projektledare kommer du att arbeta med miljö och stadsutveckling, forma framtidens Gävle och bidra till Gävles hållbarhetsarbete. Du kommer att pröva olika vägval och riktningar och sträva efter att få hela organisationen att gå i samma riktning.
I dina arbetsuppgifter ingår att bidra till Gävle kommuns arbete med planeringen av aktiviteter och åtgärder för klimatanpassning genom att exempelvis:
* Vara delaktig i arbetet med utformningen av strategiska dokument för klimatanpassning, såsom riktlinjer, översiktsplan och handlingsplan.
* Planera, utveckla och genomföra samverkans- och dialogprocesser med infrastrukturägare, fastighetsägare, närboende och särskilt utpekade sårbara grupper.
* Omvärldsbevaka dialog- och samverkansprocesser för klimatanpassningsprojekt.
* Medverka i framtagandet av avtal med fastighetsägare kring anläggningar med gemensamma nyttor.
* Rapportera genomförda insatser och åtgärder i EU-projekt samt ekonomisk uppföljning och rapportering.
* Medverka på projektmöten samt vissa aktiviteter och evenemang i Sverige och i länder runt Östersjön.
Denna tjänst är en projektanställning på 17 månader.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för och goda kunskaper inom området klimatanpassning samt god förmåga att samverka, arbeta strukturerat och driva frågor framåt.
Du har följande formella kompetenser:
* Högskole- eller universitetsutbildning inom vatten, miljö eller samhällsplanering, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av att arbeta i projekt.
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande kompetenser:
* Erfarenhet av arbete och redovisning inom EU-projekt.
* Erfarenhet av samverkansprojekt med flera olika aktörer.
* Dokumenterad erfarenhet eller kunskap om klimatrisker och klimatanpassning.
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas och lyckas i tjänsten. Du är:
* Relationsorienterad: Du har en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
* Strukturerad: Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta aktiviteter.
* Kommunikativ: Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift och anpassar ditt språk efter mottagare och sammanhang. Du samtalar och agerar förtroendeingivande i olika situationer och har förmåga att skapa en öppen dialog.
* Trygg: Du tar initiativ och vågar ta dig an nya arbetsuppgifter. Du hanterar oklara situationer, ser möjligheter i förändring och anpassar dig till olika förutsättningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
