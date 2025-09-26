Biträdande projektledare
Din roll hos oss
Är du vår nya biträdande projektledare med intresse för samhällsplanering och hållbar utveckling?
Projektet Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) är ett samarbete mellan elva myndigheter. Syftet med projektet är att gemensamt utveckla stöd till kommuner och regioner i deras genomförande av territoriella strategier för hållbar urban utveckling, samt att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Boverket är samordnande myndighet för ERUF och vi söker nu en biträdande projektledare för ett tidsbegränsat uppdrag.
Som biträdande projektledare kommer du tillsammans med projektledare för samverkansprojektet att ha en central roll i kommunikationen och samverkan med de övriga myndigheterna inom ERUF-samarbetet. Du stöttar projektledaren med administrativa uppgifter såsom mötesplanering, ekonomisk uppföljning, avrop mot konsultavtal och rapportering. Du kommer att stå för stabilitet och kontinuitet i projektet då övriga projektdeltagare även arbetar i andra uppdrag. När projektledaren är frånvarande är det du som leder möten och ser till att arbetet fortlöper enligt plan.
Organisatoriskt tillhör du enheten för strategisk planering. Enheten består av 25 medarbetare och arbetar med samordning, samverkan och kunskapsspridning inom kommunal, regional och nationell planering. Enheten hanterar även flertalet sakfrågor kopplade till planering, såsom klimatanpassning, vattenförvaltning, ekosystemtjänster och riskhantering.
Din kompetensprofil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av projektarbete och processer inom offentlig verksamhet. Du har erfarenhet av ledarskap inom en större organisation, med fördel inom offentlig verksamhet. I grunden har du en för uppdraget relevant akademisk utbildning, med fördel kopplad till samhällsplanering och hållbar utveckling.
Då du kommer att arbeta i ett projekt med kontinuerlig myndighetssamverkan är det meriterande om du har erfarenhet av kommunikation och samverkan mellan myndigheter. Det är en fördel om du har erfarenhet av att hantera EU-finansierade projekt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du ha en välutvecklad kommunikativ förmåga och ha stort intresse för att kommunicera med andra, både muntligt och i skrift. Du behöver vara utåtriktad och trivas med att nätverka och upprätthålla professionella relationer. Vidare behöver du ha sinne för struktur och ordning och reda, då du kommer att sköta en stor del av projektets administrativa uppgifter. Du är självständig och tar egna initiativ när något behöver göras.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!
Anställningen
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år med placering vid huvudkontoret i Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse, så snart som möjligt. På Boverkets nya huvudkontor kommer du att få arbeta på en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö. På Boverket finns också möjlighet för dig som medarbetare att teckna överenskommelse om att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden, när och förutsatt att arbetsuppgifterna så tillåter. Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
