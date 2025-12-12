Biträdande Leklandscheg Backaplan Göteborg
Älskar du fart, glädje och att leda människor mot gemensamma mål? Drömmer du om ett jobb där du får kombinera ledarskap, service och energi i en miljö full av rörelse och skratt? Då är det här utmaningen för dig!
Som Biträdande Leklandschef på Leos Lekland har du tillsammans med Leklandschefen det övergripande ansvaret för hela verksamheten - både strategiskt och operativt. Du leder med energi, engagemang och hjärta, och bygger ett team som levererar magiska upplevelser för barn och vuxna. Varje dag skapar du förutsättningar för det vi brinner för: HAPPY ACTIVE KIDS!Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
• Rekrytera, leda, coacha och utveckla ditt team - skapa engagemang, ansvarstagande och stolthet genom kontinuerlig uppföljning och utbildning.
• Säkerställa en trygg, effektiv och kvalitativ drift med fokus på gästupplevelse, service, säkerhet.
• Driva försäljning och lönsamhet baserat på budget, uppsatta mål och KPIer.
• Bidra till en positiv arbetsmiljö och en kultur fylld av glädje, gemenskap och rörelseenergi.
• Ansvara för den operativa driften på golvet, inklusive kök och bistro - säkerställa hög standard inom kvalitet, hygien, service och livsmedelssäkerhet.
• Ansvara för att rutiner och kvalitet i kalasverksamheten följs, och säkerställa att hela teamet levererar oförglömliga drömkalas till våra små gäster - fyllda av glädje, energi och magiska ögonblick.
• Du arbetar utifrån våra fyra grundpelare - Leos 4 S - som genomsyrar allt vi gör:
SERVICE - skapa en gästupplevelse i världsklass
SÄKERHET - trygg lek och god arbetsmiljö
SÄLJ - lönsamhet genom glädjefylld merförsäljning
STÄD - en ren, trivsam och välkomnande miljö
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ledarskap inom service, restaurang, butik, event eller hotell
• Är driven, strukturerad och trivs i ett högt tempo
• Har förmåga att motivera andra och skapa resultat
Vi erbjuder
• En aktiv, varierad roll i en växande organisation
• Möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och ditt team
• En arbetsplats fylld av energi, skratt och rörelseglädje
Hos Leos får du leda, inspirera och göra skillnad - varje dag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående och inledande provanställning. Arbetstiderna är varierande och varannan helg ingår i schemat. Vi följer givetvis kollektivavtal.
