Biträdande klinikchef
Folktandvården Sörmland AB / Tandläkarjobb / Nyköping Visa alla tandläkarjobb i Nyköping
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folktandvården Sörmland AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Nyckelkliniken, Nyköping
Ta nästa steg – bli biträdande klinikchef!
Nu söker vi en biträdande klinikchef till Nyckeln – en utvecklingsinriktad klinik med bred allmäntandvård, nischverksamhet och hög odontologisk kvalitet.
Uppdraget
Som biträdande klinikchef arbetar du nära klinikchefen och bidrar till att leda, organisera och utveckla verksamheten.Du är ett stöd i det dagliga ledningsarbetet, skapar struktur och goda förutsättningar för medarbetare och patienter, samtidigt som du behåller en stark koppling till det kliniska arbetet.
Är det här du?
Du är legitimerad tandläkare eller tandhygienist och vill utvecklas i ett ledaruppdrag.
Du är trygg i din profession, kommunicerar väl och har förmåga att skapa förtroende, engagemang och goda samarbeten.För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling och trivs med att arbeta nära både medarbetare, patienter och klinikchef. Erfarenhet av ledarskap, handledning eller förbättringsarbete är meriterande. Det är även meriterande om du har mer än fem års erfarenhet som tandläkare eller tandhygienist. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt din samarbetsförmåga, ditt omdöme och din vilja att bidra till klinikens fortsatta utveckling.
Varför Folktandvården Sörmland?
Hos oss får du växa i din profession, bidra till en hållbar arbetsmiljö och vara med och skapa tandvård med hög kvalitet för våra patienter.
På Nyckeln får du vara nära verksamheten, kollegorna och patienterna – och bidra till utveckling, arbetsglädje och gott ledarskap i vardagen.
Vi erbjuder även:
• en trygg anställning i ett välmående företag
• friskvårdspeng på 5 000 kr/år
• ett förmånligt kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd
• en av marknadens bästa tjänstepensionsavsättningar
• förmånsportal med många fina förmåner
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning i grundprofessionen samt ett tidsbegränsat förordnande på cirka 30 procent som biträdande klinikchef.
Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2026-09-06
Nyfiken?
Kontakta gärna klinikchef Ulrika Sjöblom (ulrika.sjoblom@regionsormland) om du vill veta mer om tjänsten.
Facklig information lämnas av:
Tjänstetandläkarna, Urban Alsenmyr, 016-10 46 30.
SRAT, Lisbeth Eriksson 016-10 46 30
Diarieärende FTVS26-0165 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-26-027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625)
611 32 NYKÖPING Kontakt
Områdeschef/klinikchef
Ulrika Sjöblom Ulrika.Sjoblom@regionsormland.se 0155-24 58 08 Jobbnummer
10022778