Biträdande jurist till Advokatfirman De Basso

Är du en driven och noggrann jurist som brinner för humanjuridik? Då kan detta vara en roll för dig!
Advokatfirman grundandes av Sargon De Basso år 2016. Visionen var att skapa en välorganiserad firma, med fokus på stark internutbildning, för att kunna möta den rättssökande allmänheten och domstolar med högkvalitativa juridiska tjänster över hela Sverige. Idag är Advokatfirman De Basso en väletablerad advokatfirma på nationell nivå, med kontor från Göteborg i söder till Sundsvall i norr. Advokatfirman är ledande på respektive lokalort.
Nu vill vi utöka vårt team med en biträdande jurist till vårt kontor i Sundsvall!Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som biträdande jurist erbjuds du ett varierande arbete där du kommer att utgå från vårt fina kontor på Strandgatan i Sundsvall. Vid behov kommer du även att arbeta på vårt mottagningskontor i Härnösand. Våra primära rättsområden är straffrätt, socialrätt och familjerätt och du kommer att få arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter från start.
Du kommer att sitta tillsammans med två andra kollegor, en advokat och en biträdande jurist, men samarbeta med kollegor över hela landet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en svensk juristexamen och ett stort intresse för straffrätt, socialrätt och familjerätt. Det är meriterande om du har erfarenhet från advokatbyrå inom något av rättsområdena eller om du har gjort notarietjänstgöring. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och söker därför både kandidater som är i början av sin karriär och kandidater som har flera års relevant erfarenhet. Som person är du noggrann och ansvarstagande och har ett starkt driv.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och familjär miljö med möjligheten att växa. Vi har ett starkt fokus på internutbildning och tar vår uppgift på stort allvar. Sargon De Bassos filosofi är att advokaten har en uppgift i samhället som sträcker sig längre än enbart advokattiteln. En advokat ska kunna slå vakt om rättssäkerheten, i och utanför rättssalen. Advokaten ska vara en stark röst i den rättspolitiska debatten, i statliga utredningar och i civilsamhället där rättsstaten Sverige definieras. Advokatfirmans medarbetare deltar ofta i den rättspolitiska debatten och är inte sällan representerade i statliga utredningar samt delaktiga i Advokatsamfundets remissyttranden i samband med lagstiftningsarbete. Medarbetarna föreläser även för elever och studenter och deltar i paneldiskussioner.
Flera av advokatfirmans medarbetare har agerat som ombud i uppmärksammade och komplicerade brottmål, däribland ett stort antal principiellt viktiga avgöranden i Högsta domstolen.Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar Advokatfirman De Basso med Jurek Recruitment & Consulting. Sista ansökningsdag för tjänsten är den 3 november 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email utan ansökan sker via Jureks hemsida www.jurek.se.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linn Marthinussen, linn.marthinussen@jurek.se
eller rekryteringskonsult Hanna Kaponen, hanna.kaponen@jurek.se
