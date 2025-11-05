Biträdande jurist
2025-11-05
Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatfirmor, med kontor i sex av landets största städer. Vi är en fullservicebyrå med en rad olika spetskompetenser. Många av våra klienter ligger i framkant inom sina respektive områden och förväntar sig detsamma av sina rådgivare. Vårt mål är att möta näringslivets behov och att bidra med mervärde.
Vi strävar alltid efter att ge så rak och tydlig hjälp och vägledning som möjligt, i enlighet med det motto vi har valt att formulera som No nonsense. Det respektfulla, uppriktiga och omsorgsfulla bemötandet ska genomsyra vårt arbete på alla plan, internt såväl som externt.
På Lindahl och kontoret i Örebro verkar vi för en tillmötesgående och fördomsfri företagskultur; organisationen är platt och dörrarna öppna. Integrerat med en stor tilltro till det individuella initiativet bidrar detta till en driftig och dynamisk miljö.
Vårt behov och din profilDina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av affärsjuridiska frågor. Tonvikten kommer att ligga på frågor rörande tvistelösning och upphandling men kommer innefatta även andra rättsområden som aktualiseras för företag i olika storlekar och myndigheter. Dina dagar kommer vara variationsrika.
Vem är du?
Vi tror att du som söker är en skicklig jurist med juristexamen/jur.kand. som också har ett stort intresse för affärer och våra klienters verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tingstjänstgöring, från någon annan advokatbyrå eller annan kvalificerat juridiskt arbete, men det är inget absolut krav.
Som person är du driven och bekväm med att arbeta under eget ansvar. Du är social och förstår att ditt bidrag till att alla trivs på en arbetsplats är viktigt. Du har lätt för att skapa och bibehålla personliga relationer, du är trygg i dig själv och van att leverera resultat även under tidspress.
Du erbjuds
Vi kan erbjuda dig en trevlig och modern arbetsplats med bra gemenskap i arbetsgruppen. Vi är stolta över resultaten i våra medarbetarundersökningar och jobbar hårt för hög trivsel. På kontoret arbetar ca 25 personer. Du får arbeta i högt tempo med stimulerande arbetsuppgifter, får använda AI och vara del i utvecklingen av den spännande resa branschen står inför. Du kommer ges stora möjligheter till utveckling och deltar självfallet i Lindahls nationella utbildningsprogram för jurister.
Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 30 november 2025. Urval kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
För mer information eller frågor är du välkommen att vända dig till Johanna Näslund, 019-20 89 00.
Vi ser fram emot din ansökan!
