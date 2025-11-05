Biträdande förvaltare
Willhem AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Eskilstuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Eskilstuna
2025-11-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willhem AB (Publ) i Eskilstuna
, Västerås
, Järfälla
, Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Willhem Eskilstuna söker biträdande förvaltare
Söker du en spännande och varierande roll inom fastighetsbranschen? Vi söker en biträdande förvaltare till Willhem Eskilstuna och letar efter dig som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss.
Willhem Eskilstuna är en del av Willhem Mälardalen som äger och förvaltar drygt 1700 lägenheter med områdeskontor i Västerås och Eskilstuna. Dina närmaste kollegor som du kommer ha ett nära samarbete med är bovärdar, två ytterligare biträdande förvaltare, en drifttekniker och områdeschefen som du rapporterar till. Kontoret präglas av nystart och här kommer du att vara en viktig del för att följa med på och bidra till att skapa vägen framåt!
Om rollen
Som biträdande förvaltare erbjuds du en bred roll där du stöttar områdeschefen inom flertalet delar av förvaltningen. Du kommer att vara en nyckelspelare när det gäller kontakt med kund men ha många andra kontaktytor med tex myndigheter och vår centrala funktion inom uthyrning. Tjänsten omfattar såväl administrativa delar inom ekonomi och förvaltning som mer praktiska delar där du är ute i våra fastigheter och genomför besiktningar och visningar av våra lägenheter. Du kommer att ges ett stort eget ansvar och för rätt person finns möjlighet att växa i din roll med fler och större frågor inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling samt sociala och hållbarhetsfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter
• Genomförande av lägenhetsbesiktningar samt efterföljande beställningar och fakturering.
• 3D-scanning av lägenheter för digitala visningar samt utföra lägenhetsvisningar på plats.
• Hantera kundfakturering samt uppföljning av hyresförluster och sena betalningar.
• Kommunikation med våra hyresgäster samt ansvara för ärenden såsom störningar, inkasso och olovlig andrahand.
• Ansvarig för tillvalsprocessen, samt kampanjer och merförsäljning inom detta område.
• Receptions- och kontorsansvar.
• Vara delaktig i, och bidra till, ortens affärsplanering och resultat
Vem är du?
Vi söker dig med relevant utbildning inom förvaltning, ekonomi eller fastighet alternativt motsvarande arbetserfarenhet. För att kunna komma in i rollen på bra sätt tror vi att du har tidigare erfarenhet inom några av områdena fastighet, hyresjuridik, kundservice, administration och/eller ekonomi. Du har datavana och lätt för att lära dig nya system. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, ytterligare språk är meriterande. Du behöver också ha körkort för att kunna ta dig mellan fastigheterna.
Som person tror vi att du är en person med ett stort eget driv som motiveras av affärsmässiga mål. Du kan arbeta självständigt men är framför allt en lagspelare som bidrar med positiv energi och lösningsfokus till teamet. Du är kommunikativ och inger förtroende i kontakt med såväl kollegor som kunder.
Willhems erbjudande
Hos Willhem välkomnas du till ett nyskapande bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och prestigelös kultur. Hos Willhem Mälardalen kommer du att tillhöra ett litet team som står inför en spännande resa framåt där du får vara med och påverka. Vi erbjuder förmåner som friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och regelbundna trivselaktiviteter. Publiceringsdatum2025-11-05Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 november via: http://jobb.willhem.se/.
Urval kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att söka! Har du några frågor om tjänsten ber vi dig kontakta områdeschef Maria Zetterqvist via mail: maria.zetterqvist@willhem.se
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 60 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
FullTime Ersättning
FixedSalary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (Publ)
(org.nr 556797-1295) Arbetsplats
Willhem Jobbnummer
9589918