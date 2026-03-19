Biträdande forskare inom Infektionsmedicin
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen leds av professor Johan Malmström, vars målsättning är att utveckla metoder inom strukturell masspektrometri och proteindesign för utveckling av enzym med nya funktioner.
Gruppen består av seniora forskare, postdocs och doktorander med kompetens inom klinisk medicin, cell- och molekylärbiologi, proteomik, strukturbiologi och bioinformatik.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi söker nu en biträdande forskare på 100% under 12 månader med önskat startdatum 1/5 2026.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet innefattar systematisk bioinformatik analys av bakteriella arvsmassa för att kartlägga sekvensvariationer som förväntas påverka struktur och funktion av bakteriella enzym. Utvalda varianter kommer därefter funktionellt och strukturellt karakteriseras, med fokus på bindning, klyvningseffektivitet, specificitet, funktionell aktivitet och immunogenicitet. Kartlagda naturligt förekommande enzymvarianter kommer sedan designas om för att skapa optimerade enzym med förbättrade eller alternativa funktioner.
Andre arbetsuppgifter inom rollen kan tillkomma. Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Avlagd doktorsexamen inom biokemi, proteinkemi eller närliggande område.
- Dokumenterad erfarenhet av både storskalig och riktad kvantitativ proteomik (t.ex. DIA, TMT, iTRAQ, PRM/SRM).
- Praktisk erfarenhet av drift, underhåll och felsökning av masspektrometrar och nano-LC-system.
- Erfarenhet av analys av posttranslationella modifieringar, såsom proteolytisk klyvning, fosforylering och glykosylering, gärna med fokus på antikroppar och andra kliniskt relevanta proteiner.
- Goda kunskaper i proteinkemiska metoder, exempelvis ELISA, western blot, immunohistokemi, kromatografi och surface plasmon resonance (SPR).
- Mycket god förmåga att analysera och tolka kvantitativa proteomikdata i R och/eller Python samt erfarenhet av integrerande bioinformatisk analys (t.ex. multi-omics).
- Erfarenhet av cellodling, både eukaryota celler och bakterier.
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift på engelska.
Som person ser vi att du är självständig, strukturerad och drivande med stark motivation att föra projekt framåt. Du bör även vara analytisk och lösningsorienterad med god förmåga att ta egna initiativ samt kunna samarbeta väl med andra.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med humant material och kliniska prover.
- Erfarenhet av immunoproteomiska analyser för identifiering och validering av antigener.
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 100% under den önskade perioden 1/5 2026 - 30/4 2027.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/873".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Julia Friman El Ghazzi, HR-partner julia.friman_el_ghazzi@med.lu.se 046-2228714
