Biträdande forskare
Göteborgs universitet / Samhällsvetarjobb / Göteborg Visa alla samhällsvetarjobb i Göteborg
2026-01-28
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.
I tarmarna återfinns kroppens största ansamlingar av både bakterier och immunceller. Samspelet mellan bakterier och immunceller i tarmen kan därför ha stor betydelse för uppkomsten av inflammation och därmed påverka risken för sjukdomar inom och utanför tarmen. Ett skyddande lager av slem (mukus) i tjocktarmen skiljer bakterier och immunceller åt och förhindrar därmed inflammation. Mukus utgör dock även en källa till näring och energi för vissa bakterier. Preliminära, experimentella studier har visat att bakteriell nedbrytning av mukus i tarmen ökar vid ett lågt fiberintag. Vi vill här kartlägga sambandet mellan fiberintag, nedbrytning av mukus och tarmslemhinnans genomsläpplighet för bakterier, virus och bakteriofager.
Vi kommer även att studera immunsvaret lokalt och systemiskt, samt inverkan på metabola faktorer. Ett långsiktigt mål med forskningen är att hitta strategier för att förebygga magtarmsjukdomar och hjärtkärlsjukdom genom specifika kostråd och skräddarsydda fibertillskott, som främjar en gynnsam bakteriesammansättning, en optimal barriärfunktion i tarmslemhinnan och en god hälsa.
Vi hoppas att du vill bli en del av vår multidisciplinära forskningsgrupp. Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som biträdande forskare kommer du att arbeta med preparation och analys av tarmbiopsier och serumprover för att studera kopplingen mellan lokala och systemiska inflammatoriska processer, tarmmikrobiotans metabolism, och mukusbarriärens integritet. Metoder som immunohistokemi och flödescytometri kommer att användas. Övriga arbetsuppgifter som kan bli aktuella är odling av anaeroba bakterier för validering in vitro, att testa hypoteser i djurmodeller samt att analysera data från metagenomisk sekvensering med programmeringsspråket R.
Kvalifikationer
• Examen på magister-/master-nivå i mikrobiologi, molekylär biologi, biokemi eller motsvarande.
• Tidigare erfarenhet av arbete på laboratorium.
Meriterande är erfarenhet av:
• odling av bakterier, särskilt anaeroba
• forskning inom metabolism, magtarmsjukdomar, eller kardiovaskulära sjukdomar
• immunhistokemi
• flödescytometri
• kliniska studier
• arbete med djurmodeller
• programmeringsspråket R
• arbete i en internationell forskningsmiljö med engelska som arbetsspråkDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete, men även flexibel och initiativrik, med god problemlösande analysförmåga. God förmåga till samarbete och
kommunikation på engelska i tal och skrift är också centralt för uppdraget. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 månader.
Omfattning: 100 %.
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg.
Tillträde: Snarast
Kontaktuppgifter för anställningen
Karolina Sjöberg Jabbar
Biträdande lektor
• 46 (0) 0730-932847karolina.sjoberg@wlab.gu.se
Malin Levin
Avdelningschef/Professormalin.levin@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vänligen inkludera:
1) Examensbevis för master/magister-examen
2) CV, inklusive två referenser
3) Personligt brev
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-17
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
